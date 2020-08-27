بـ"هوت شورت".. مريهان حسين تشارك متابعيها بصور من إجازتها الصيفية

علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة مريهان حسين، مشاركة متابعيها بصور جديدة لها، من على شاطىء البحر، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مرتدية هوت شورت، خلال قضاء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وعلقت: "يمكن البقاء هنا للأبد؟".

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ولم تكن هذه المرة الأولى، التي تنشر صور من إجازتها الصيفية، حيث أطلت على متابعيها مرتدية أقراط فيروزية كبيرة، رافعة شعرها الملموم لأعلى، وشاركت الصور مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث ظهرت مريهان حسين، بـ توب "أوفشولدرز"، وعليه بنطلون واسع، مع تسريحة "بن" المميزة، وأظهرت الصور تاتو مريهان وهو عبارة عن عدة نجوم على قدميها.

وكتبت مريهان في تعليقها على الصور التي ظهرت فيها بطلة صيفية، "بدون فلتر"، وظهرت بتان واضح، ومكياج خفيف للغاية.