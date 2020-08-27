أول تعليق من عمرو راضي بعد وعكته الصحية: "مصطفى حفناوي سابني كأني تايه من أمي"

علاقات و مجتمع

بعد 17 يومًا من وفاة صديقه، مصطفى حفناوي، وغيابه تمامًا عن الظهور بمواقع التواصل الاجتماعي، عاد الـ"يوتيوبر" عمرو راضي، بمقطع فيديو، بعد تداول صورته أمس وهو يتكأ على عكاز.

وخرج "راضي" في مقطع نشره عبر حسابه على "الإنستجرام" باكيًا، بوجه شاحب، قائلًا: "كنت بطمن الناس إني كويس وشكر الله سعيكم ومجلكوش في حاجة وحشة خالص".

وتابع خلال المقطع: "مكنتش عاوز أظهر كدة بالشكل ده، لكن الناس كانت بتضغط عليا في كل حتة، وتليفونات ورسايل كتير، الموضوع مش سهل بس باخد مساحتي، وأنا كويس بإذن الله ربنا يرحمه".

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وعن صورته المتداولة بالعكاز، قال: "أنا كويس جالي ديسك والدكتور طلب أمشي شوية".

ودون الـ"يوتيوبر" على المقطع المنشور، بعض الكلمات يرثي بها صديقه الراحل، قائلًا: "مفيش حاجة ممكن توجع قلبي وتاخد روحي.. زي حزني عليك مع السلامه يا حبيبي، بس عايزك تعرف إني بشوفك في كل مكان.. وكل حاجه بتفكرني بيك.. وشك مبيفرقنيش مكانك جمبي في العربية.. كرسيك قدامي في القهوه.. الأكل اللي بنروحله.. الرغي قبل ما بننام.. كل الصور.. كل الأماكن.. كل البيوت.. كل الهزار.. كل التفكير في الماضي والمستقبل.. صحابنا.. كل حاجة بتفكرني بيك".

وتابع "راضي": "حقيقة أن جسمك فارقني الهروب منها صعب.. بس المستحيل الوحيد أن روحك تفارقني لحظة.. اتعودت عليك وعلى يومي معاك، فسبنا أهالينا وعشنا مع بعض.. رجعتني بيتي لوحدي زي العيل الصغير اللي تاه من أمه في سوق كبير مليان ناس.. فاكر كلامنا وفاكر أحلامنا وأوعدك هحققلك كل اللي كان نفسك فيه، وهشيل صورتك في كل خطوه زي ما شيلتك على كتفي.. وحشتني يا عشرتي وونسي".

إصابة عمرو راضي

وكان إسلام طارق صديق الإنفلونسر عمرو راضي، إصابة الأخير بديسك الظهر، بعد عدة أيام فقط من إصابة صديقه مصطفى حفناوي بجلطة دماغية ووفاته في المستشفى.

وقال إسلام طارق عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "للناس اللي بتسألني عن عمرو راضي ..شايفين! ماشي بعُكاز والله، ربنا ما يوريني حاجة وحشه في صُحابي.. الدكتور بيقوله ده ديسك ولازم ترتاح، قلبي واجعني عليه والله، فُراق الحبايب بيكسر ولاد الأصول.. بجد مش كلام".