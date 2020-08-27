دراسة: "القيلولة" الطويلة خلال النهار تزيد خطر الوفاة المبكرة

صحة

أوضح علماء جامعة قوانغتشو الطبية في الصين، أن القيلولة الطويلة خلال النهار، تزيد من خطر وفاة الشباب بمقدار الثلث.

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وحلل الخبراء 20 دراسة سابقة، شملت 313.651 شخصا، وكشفت أن 39% من المشاركين الذين أخذوا قيلولة كانوا أكثر عرضة للوفاة، بنسبة 19%، وارتفعت النسبة إلى 22% بين النساء، والذين ناموا لأكثر من 60 دقيقة كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 30 في المائة.

كما ارتبط النوم لمدة ساعة خلال النهار، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34%، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

تشير النتائج إلى أن القيلولة القصيرة، خاصة تلك التي تقل عن 30 إلى 45 دقيقة، قد تحسن صحة القلب لدى الأشخاص الذين لا ينامون بشكل كافٍ في الليل.

واقترحت بعض الدراسات، أن الغفوة الطويلة مرتبطة بمستويات أعلى من الالتهابات التي يمكن أن تؤذي القلب، وربطت دراسات أخرى القيلولة بارتفاع ضغط الدم والسكري وضعف الصحة البدنية بشكل عام.