نصائح ذهبية لاختيار المرتبة المناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور برنهارد ديكرايتر إن الإنسان يقضي نحو ثلث عمره في السرير؛ لذا تلعب المرتبة دورا بالغ الأهمية في تمتع الظهر بالصحة والاستمتاع بنوم هانيء ومريح.

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي وطب النقاهة الألماني أنه ينبغي تغيير المرتبة بعد مرور 8 إلى 10 سنوات بغض النظر عن درجة صلابتها وخامتها.

وعند شراء مرتبة جديدة ينبغي تجربتها من خلال الاستلقاء عليها لمدة ربع ساعة تقريبا من أجل التحقق من أن الظهر يستلقي عليها بشكل مستقيم ومريح. ويراعى أن تكون المرتبة صلبة بعض الشيء، كي لا تهبط عند الاستلقاء عليها، ما يسبب مشاكل بالظهر.

كما ينبغي أن تكون المرتبة أطول من قامة المرء بما لا يقل عن 20 سم.