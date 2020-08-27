"تعرضت للسرقة في شارع مظلم؟".. هذه الخطوات قد تنقذك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

قد نواجه العديد من المواقف الخطرة والتي منها السرقة أو الوقوع أمام عصابة "قطع الطرق" في شارع مظلم، لأخذ أموالك بالقوة أمام تهديد السلاح.. فماذا تفعل في مثل هذه المواقف المحرجة؟

هناك العديد من النصائح التي قد تنفع في هذه المواقف العصيبة، ربما تنقذ حياتك وأيضا ممتلكات من السرقة، نوردها لكم وفق ما نقل موقعا "brightside" و"wikihow".

1- عند التعرض للهجوم من الخلف يجب ثني مرفقك، ثم امساك معصمك بيدك الأخرى، ثم ضرب المهاجم بذلك الكوع بكل قوتك، فيساعد ذلك على شل وتقييد حركة خصمك لبضع ثوان بما يكفي للسماح لك بالهروب.

2- تجد السيدات أنه من الأفضل الضغط على قدم المهاجم بحذاء الكعب العالي.

3- إذا كان لديك أي شيء في حقيبتك، فحاول إحضاره واستخدامه لضرب المعتدي في وجهه.

4- إذا كان السارق يهددك بسلاح، فمن الأفضل تجنب مقاومته، ولكن يجب منحهم كل ما يطلبونه، حتى لو كان ذا قيمة كبيرة.

5- حاول أن تتذكر أي سمات مميزة للمجرمين الذي حاولوا التعرض لك مثل الوحمات والندوب والوشم.

6- يجب تجنب الذهاب للمنزل، ولكن توجه مباشرة إلى قسم الشرطة، لأنهم كلما بدأوا في البحث عن مهاجمك مبكرا وسريعا، زادت فرصة العثور عليه مع متعلقاتك.

7- إذا كان المجرم يلاحقك داخل مبنى، فلا تختبئ في المصعد لأنهم قد يركضون ورائك مباشرة، ويحاولون الإمساك بك.

8- إذا تم التعرض لك داخل مبنى يجب الهروب بعيدا خارجه، كأن يكون ذلك في مكان به الكثير من الأشخاص أو في مكان لا يمكن للمجرمين بسهولة الركض ورائك والإمساك بك.

9- يجب تجنب استخدام أي نوع من الأسلحة في أي مكان لأنها قد تؤذيك، ولن تتمكن من الجري.

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10- يجب أيضا الحفاظ على متعلقاتك آمنة، مثل المحافظ والهواتف الذكية والكاميرات بعيدا عن الأنظار لتجنب جذب السارقين، ويمكنك تخزين هذه العناصر بأمان في محفظتك أو حقيبة الظهر الخاصة بك وأخرجها فقط عند الحاجة إليها.

11- قد يكون من المغري إخراج هاتفك الذكي في جميع الأوقات لإرسال رسائل نصية أو ممارسة الألعاب أو البحث عن الاتجاهات، ولكن ضع في اعتبارك أن سرقة الهاتف الذكي آخذة في الازدياد لهذا السبب بالذات، لذا إذا كنت تستخدمه في وسائل النقل العام أثناء تنقلاتك اليومية، فمن الأفضل إحضار كتاب أو مجلة للترفيه عن نفسك، بدلا من استخدام الهاتف.

12- من غير المرجح أن تتعرض للهجوم في مجموعات لأن هناك قوة في الأعداد، لذلك يجب تجنب التجول في الشارع بمفردك، خاصة في الليل، لأن ذلك يجعلك هدف سهلا للمجرمين، لأنه لا يوجد أحد من الأشخاص للمساعدة في الدفاع عنك أو ليكون بمثابة شاهد.

13- يجب البقاء في أماكن مضاءة جيدا ومكتظة بالسكان، وذلك لأن يميل المجرمون إلى التستر في الشوارع المظلمة والمهجورة التي يتواجد بها عدد قليل من الأشخاص.

14- إذا أمكن يمكنك ركوب دراجة بدلا من المشي خاصة إذا كنت بمفرد ، لأنه من الأسهل بكثير على السارق أو المهاجم مهاجمة شخص ما على الأقدام بدلا من ا لدراجة.

15- أول شيء يجب عليك فعله إذا كنت تعتقد أنه يتم اتباعك وملاحقتك من شخص ما إذا كان هناك أي مجموعات من الأشخاص حولك، فقم بالسير أو الركض في هذا الاتجاه، ولكن إذا لم يكن هناك أحد حولك، فستحتاج إلى اتخاذ إجراء ضد مهاجمك.

16- من الأفضل أن تبدأ بالصراخ قبل أن يحاول الشخص مهاجمتك، وقبل أن تتاح له فرصة تغطية فمك أو التهديد بإيذائك إذا صرخت، من خلال عبارات مثل "أبي!" أو اسم آخر سيخدع هذا المجرم ليعتقد أن هناك شخصا قريبا يعرف مكانك وسيأتي لحمايتك.

17- إذا بدأ المجرم في مطاردتك، فقم بسحب محفظتك ورميها على الأرض أثناء الجري، وإذا كانت أموالك هي التي يسعى المجرم وراءها، فمن المحتمل أن يتوقف عن مطاردتك ويذهب للاستيلاء محفظتك.

18- في بعض الأحيان يكون مجرد إظهار للمجرم أنك مسلح بشكل كافي يساعد في منع الهجوم عليك، وعلى سبيل المثال، إذا كان لديك رذاذ الفلفل، فأخرجه ووجهه نحو المجرم.

19- إذا كان لديك هاتف محمول معك، فأخرجه واتصل بالشرطة فورا، ويمكنك إخطار المهاجم بأنك تجري المكالمة، لأن هذا قد يخيفه.

20- يجب الاستمرار في الصراخ ولفت الانتباه أثناء مقاومة مهاجمك، حيث إنه كلما طالت مدة صراخك وارتفع صوتك، زادت احتمالية أن يسمعك أحدهم وينقذك.