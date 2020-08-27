مضاعفات الضغط المرتفع متعددة.. دليلك للوقاية منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

يتسبب إهمال التعامل مع ارتفاع ضغط الدم في التعرض لمضاعفات صحية خطيرة تصل إلى حد الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين، وعليه يجب الاهتمام بضبط مستواه في الدم، للوقاية من مضاعفاته.

وللوقاية من مضاعفات الضغط المرتفع هناك بعض العادات التي يجب اتباعها.

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