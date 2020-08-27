بينها العسل.. 4 مواد طبيعية مضادة للالتهابات والبكتيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تستخدم المضادات الحيوية لقتل البكتيريا أو تثبيط نموها، وبالرغم من تأثيرها القوي في القضاء على البكتيريا إلا أن آثارها الجانبية وخيمة.

والمضادات الحيوية مشتقة من مصادر طبيعية، إذ يحتوي بعضها على مستخلصات نباتية وزيوت أساسية وأطعمة، وذلك حسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

التوت البري:

ويحتوي مستخلص التوت البري على مركبات مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، ما يجعله علاجًا منزليًا لعدوى المسالك البولية.

الأعشاب لعلاج بكتيريا الأمعاء

يمكن أن تكون الأعشاب مضادات حيوية أيضًا، إذ إن العلاج بالأعشاب بنفس فعالية المضادات الكيميائية في علاج اضطراب فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

العسل الأبيض

العسل هو أحد أقدم المضادات الحيوية المعروفة، ويعود تاريخه إلى العصور القديمة، واستخدمه المصريون كمضاد حيوي طبيعي وواقٍ للبشرة؛ إذ يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين، والذي يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، والتي تساعد في وقف نمو بعض أنواع البكتيريا، بالإضافة إلى أن درجة حموضته المنخفضة تعمل على سحب الرطوبة بعيدًا عن البكتيريا، ما يتسبب في جفاف البكتيريا وقتلها.

ولاستخدام العسل كمضاد حيوي للبشرة، ضعه مباشرة على الجرح أو المنطقة المصابة، ويمكن أن يساعد العسل في قتل البكتيريا ويساعد في عملية الشفاء.

يمكنك أيضًا تناوله للمساعدة في علاج الالتهابات، ببساطة تناول ملعقة كبيرة أو قلبها في كوب دافئ من الشاي العشبي للحصول على علاج مهدئ.

العسل آمن بشكل عام للاستخدام على الجلد أو في الجسم، ولكن لا يجب أبدًا إعطائه لرضيع يقل عمره عن سنة.

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- الثوم

منذ فترة طويلة يُعتقد أن للثوم خصائص مضادة للميكروبات، عن طريق نقع بعض فصوص الثوم في زيت الزيتون.

وتناوله باعتدال (فصان يوميا) يُعد آمنا بشكل عام، أما الجرعات الكبيرة قد تسبب نزيفًا داخليًا، كما يمكنك وضعه مباشرة على الجرح.

وفي حالة تتناول أدوية تسييل الدم، فاستشر طبيبك قبل تناول الثوم كمضاد حيوي، حتى لا يكون له تأثيرا سلبيا على صحتك.

-زيت الزعتر العطري

ثبُت أن زيت الزعتر العطري مفيد بشكل خاص ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

في دراسة أجريت عام 2011، اختبر الباحثون فعالية كل من زيت اللافندر والزعتر الأساسي، تم اختبار كلا الزيتين في مجموعة تضم أكثر من 120 سلالة من البكتيريا، ووجد الباحثون أن زيت الزعتر الأساسي أكثر فعالية في قتل البكتيريا من زيت اللافندر الأساسي.

زيت الزعتر الأساسي مناسب للاستخدام الخارجي فقط، ولا يتم تناوله عن طريق الفم، وقبل وضعه على المنطقة المصابة، تأكد من تخفيف الزيت العطري بأجزاء متساوية بزيت جوز الهند أوزيت الزيتون، لأنه وضعه دون أن يكون مخفف، يسبب التهاب وتهيج.

ويجب ألا يستخدم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل فرط نشاط الغدة الدرقية زيت الزعتر العطري.

- زيت الأوريجانو الأساسي

الكارفاكرول هو أحد المكونات الموجودة في زيت الأوريجانو الأساسي، وله خصائص علاجية مهمة تزيد من تنشيط الشفاء في الجسم عند استنشاقه، ويساعد في علاج قرحة المعدة وتقليل الالتهاب.

ولعلاج الالتهابات الفطرية على بشرتك، أضف قطرة واحدة من زيت الأوريجانو الأساسي لكل ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ضع الخليط على المنطقة المصابة.

يمكنك أيضًا رش زيت الأوريجانو في الهواء للمساعدة في التخفيف من التهابات الجيوب الأنفية، ويجب عدم تناول زيت الأوريجانو الأساسي أو استخدام الزيت العطري غير المخفف على الجلد.