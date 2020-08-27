احذروا إهمال التعامل مع السكري.. يهدد بمضاعفات خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

يحتاج مريض السكري إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والمواظبة على تناول الأدوية التي تساهم في ضبط مستواه في الدم، للوقاية من مضاعفاته، إلى جانب الاهتمام بقياس نسبة السكر بالدم بصورة دورية.

والإهمال في التعامل مع السكري يتسبب في التعرض لمضاعفات متعددة.

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