مكياج براق لصيف ٢٠٢٠ من المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 10:45 مساءً - ظهرت اتجاهات مكياج صيف ٢٠٢٠ بعدة صيحات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأهم خطوط الجمال، ومنها برزت صيحة المكياج البراق بشكل واضح وكبير، حيث يمتاز بطابع جذاب وعصري، ويمكن من خلال تطبيقه الحصول على مظهر متميز ولافت في العديد من المناسبات، لذا جمعنا لكِ عدة مجموعات لـ مكياج براق من المشاهير في ٢٠٢٠، فطبقي منه ما يعجبك.



مكياج العينين البراق من كارلا حداد

مكياج العينين البراق من كارلا حداد



تتمتع الإعلامية اللبنانية والممثلة وعارضة الأزياء كارلا حداد بملامح مميزة تتناسب مع المكياج ذي الألوان الفاتحة والأسلوب الناعم، لذا اعتمدت عند تطبيق هذه الصيحة على مكياج العينين اللامع باللون البني المُكمَّل برسمة مسحوبة من قلم الآيلاينر الأسود والرموش الاصطناعية، واختارت البلاشر الترابي وقلم الروج البني اللامع أو الزهري لمظهر أنثوي جذاب ومتكامل لجمال إطلالتها.

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مكياج قوي وجذاب من جيني إسبر

مكياج قوي وجذاب من جيني إسبر



طبقت الممثلة وعارضة الأزياء السورية جيني إسبر هذه الصيحة مؤخرًا، حيث زينت ملامحها البارزة التي تتناسب مع المكياج القوي والجريء بظلال العينين البنفسجي، الذي ارتكز على اللمعة في الجفنين والدرجة الخالية من اللمعة في بقية العين، ودمجتهما مع اللون الأسود في بداية العين، وأكملت جمال عينيها بالرموش الاصطناعية الكثيفة، واختارت أحمر الخدين وطلاء الشفاه باللون الزهري لمظهر جذاب.

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مكياج بسيط من هلا عبد الله

مكياج بسيط من هلا عبد الله



في أغلب إطلالات عارضة الأزياء السعودية هلا عبد الله يكون مكياج العينين هو الأساس؛ ليضفي المزيد من الجمال على ملامحها الطبيعية، لذا تجملت عند تطبيق صيحة المكياج البراق بمكياج ترابي لامع مع قلم الروج الفوشيا، وجملت ملامحها بقلم الكونتور في الأنف والخدين.



إطلالات براقة وأنثوية من شيماء علي

إطلالات براقة وأنثوية من شيماء علي



ظهرت الممثلة شيماء علي بمكياج أنثوي مميز عند تطبيقها صيحة المكياج البراق، واستخدمت في إطلالتها الأولى اللون الزهري اللامع على العيون، واستعانت بالهايلايتر الفاتح في مدمع العين؛ ليضيء عينيها ويُبرز لونهما الجذاب، وأكملت مظهرها باللون الوردي الفاتح على الخدين، ومررت أحمر الشفاه اللامع باللون الزهري لتكمل جمالها الأنثوي، أما في الإطلالة الثانية فأطلت بمكياج صيفي مميز ارتكز على ظلال العين البني المُكمَّل باللمعة، مع رسمة حادة بالكونتور البني في الأنف والخدين، واستخدمت البلاشر الترابي وطلاء الشفاه البني بدرجة لامعة.

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