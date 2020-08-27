كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 10:45 مساءً - غالباَ ما تصاب المناطق الحساسة في جسم المرأة بالاسوداد والتصبغات، فتؤثر سلباً في أنوثتها. لذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى أفضل الخلطات الطبيعية المجربة التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة في الجسم.



خلطات تفتيح المناطق الحساسة



خلطة اللبن والليمون

خلطة اللبن والليمون

أخلطي ملعقة كبيرة من اللبن ونصف ملعقة صغيرة من العسل وعصير نصف حبة من الليمون. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على المناطق الحساسة في جسمك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي جسمك بالماء الفاتر.



خلطة الكركم وعصير الخيار

خلطة الكركم وعصير الخيار



قومي بمزج المكونات التالية: ملعقتان كبيرتان من عصير الخيار، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض، ونصف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون. حركي المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها جيداً، من ثم طبقيها على المناطق الحساسة الداكنة في جسمك واتركيها مدة ربع ساعة. بعدها، شطفي جسمك بالماء الفاتر.



خلطة الكركم والعسل

خلطة الكركم والعسل



قومي بمزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة كبيرة من عصير الخيار. وحين تمتزج المكونات جيداً، ادهنيها على المناطق الحساسة الداكنة في جسمك، واتركيها لمدة ثلث ساعة على الأقل. ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.



خلطة البرتقال وزيت اللوز



قومي بخلط ملعقتين صغيرتين من قشر البرتقال المطحون وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت اللوز. حركي المكونات جيداً وطبقيها على الأماكن الحساسة المسمرّة، واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

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خلطة الحليب وعصير الليمون

خلطة الحليب وعصير الليمون



اخلطي نصف كوب من الحليب وملعقتين كبيرتين من كل من عصير الليمون الحامض والعسل الطبيعي. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على الأماكن الحساسة في جسمك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها استحمي بالمياه الفاترة.



خلطة الألوفيرا والعسل

خلطة الألوفيرا والعسل



اقطعي أوراق الألوفيرا وقومي باستخراج الجيل السميك منها، واخلطيه مع كمية مناسبة من زيت اللوز. حركي المكونات جيداً وطبّقيها على المناطق الحساسة في جسمك المصابة بالاسوداد. اتركي الخلطة على بشرتك لمدة 30 دقيقة. من ثم شطفي بشرتك جيداً بالمياه الفاترة.



خلطة الفازلين وزيت الزيتون



قومي بمزج أربع ملاعق كبيرة من الفازلين، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، والقليل من عصير الليمون. وحين تحصلين على مزيج متماسك، طبقيه على المناطق الحساسة في الجسم واتركيه لمدة ساعة من الوقت. بعدها، خذي حماماً دافئاً.



خلطة زبدة الشيا وزيت جوز الهند

خلطة زبدة الشيا وزيت جوز الهند



امزجي ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من زيت اللوز، وملعقة صغيرة من زبدة الفستق، وملعقة صغيرة من السكر. حركي المكونات كافة وطبقيها على المناطق الحساسة الداكنة في جسمك، مع تدليكها بأطراف أصابعك. اتركي المكونات على جسمك مدة نصف ساعة، بعدها شطفي جسمك بالماء الفاتر.

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