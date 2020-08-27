فوائد شرب عصير الجرجير للبشرة لا تصدق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 10:45 مساءً - للجرجير فوائد ساحرة للإنسان، ولا سيما على البشرة، فهناك عدة وصفات لأقنعة الجرجير المميزة التي تجعلك تنعمين بـبشرة مثالية خالية من العيوب، ويمكنك أيضًا شرب عصير الجرجير، وستلاحظين العديد من الفوائد له على بشرتك، ويمكن تناوله في السلطة أو إضافته للعديد من الأطباق المطبوخة والصلصات، ولطعمه اللاذع يُمكن شربه كعصير وإضافته إلى عصير الفواكه، وستلاحظين الكثير من الفوائد على بشرتك.



فوائد الجرجير للبشرة

فوائد الجرجير للبشرة



يحافظ الجرجير على صحة وحيوية البشرة والجلد؛ نظرًا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين A وC وE ، ويساعد الجرجير على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة كالحرير، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحارب بدورها الجذور الحرة الضارة بالبشرة، وهذا الأمر يؤخر من ظهور علامات تقدم سن البشرة، بما فيها من التجاعيد والخطوط الرفيعة، ويساعد الجرجير على منحك بشرة نضرة ومشرقة؛ نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الفوليك، وكذلك غناه بالصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم، كما يعالج الجرجير بعض أمراض الجلد، بما فيها البهاق والصدفية، ويساعد وضع زيت الجرجير على منطقة الهالات السوداء في تخفيف السواد بشكل ملحوظ؛ نظرًا لاحتوائه على فيتامينK ، وهو أفضل فيتامين للعناية بـ الهالات السوداء، ويقي تناول الجرجير من الإصابة بأمراض السرطان، ومنها سرطان الجلد.

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طريقة عمل عصير الجرجير بطريقة مميزة ومنعشة

طريقة عمل عصير الجرجير بطريقة مميزة ومنعشة



لعمل عصير الجرجير بالشكل الشائع، يمكنك تجهيز حزمة واحدة من الجرجير مع حبتين من الكيوي وملعقة كبيرة من العسل وكوب من الماء البارد مع القليل من شرائح الليمون للتزيين، ولتحضيره ضعي حزمة الجرجير في مصفاة تحت المياه الدافئة، وقومي بغسلها بشكل جيد، وبعدها صفّيه من الأعشاب الضارة، وقومي بقطع سيقانها والحفاظ على الأوراق، ومن ثم انقعيها بفنجان واحد من الخل وأربعة أكواب من الماء؛ حتّى تُقتل الجراثيم، وذلك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم ضعي حزمة الجرجير بعد الانتهاء من نقعها في وعاء جانبي، وذلك حتّى تُجفف بشكل جيد، وضعيها في الخلاط الكهربائي، وتُخلط بالإضافة إلى فنجان واحد من الماء لمدة لا تقل عن دقيقتين، ثم ضعي حبَّات الكيوي في الخلاط الكهربائي، وذلك بعد أن تُقشَّر بشكل جيِّد، ومن ثم تُقطع إلى قطع صغيرة، ثم يُشغَّل الخلاط عليها لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق، وضعي كمية الماء البارد بشكل تدريجي، وذلك حسب القوام المطلوب والمُراد، ومن ثم تُضاف ملعقة العسل، ويُخلط المزيج لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وبعدها ضعي شريحة الليمون المقسومة على شكل دائرة على حرف الكأس، ويُصب المزيج في الكأس ويُقدَّم باردًا.

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