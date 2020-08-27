كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 10:45 مساءً - يعد استخدام الزيوت والعطور جزءا أساسيا من روتين الجمال لكل امرأة، إذ يمكن أن يؤدي اختيار العطر المناسب إلى تغيير الحالة المزاجية وإثارة الذكريات وتعزيز الشخصية، ولكن لا يفضل وضع نفس الرائحة طوال العام بغض النظر عن مدى الحب لها، فلا بد من تغيير روتين الموضة والجمال الخاص من الشتاء إلى الصيف، بتغيير العطر.



الصيف هو وقت المغامرات في الهواء الطلق وحفلات الشواء وحفلات الكوكتيل وأنشطة الشاطئ، وباختيار العطر المناسب تكتمل الإطلالة، فمن المهم تغيير الروائح حسب الموسم لأن العطور تتأثر جدا بدرجة الحرارة، إذ تتسبب الحرارة في تبخر العطر بشكل أسرع وإبرازه؛ ولهذا تختلف روائح الصيف والشتاء.

فإذا كانت الرائحة قوية جدًا، فقد تصبح ساحقة في الصيف، لذلك يفضل الاتجاه إلى العطور الأخف وزنا والأكثر انتعاشًا، على عكس عطور الشتاء الغنية والدافئة.



وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على نصائح لاختيار العطور المناسبة لفصل الصيف:

نصائح لاختيار العطور المناسبة لفصل الصيف



في الصيف، من المهم اتباع بعض التعليمات حول كيفية وضع عطرك، حيث يمكن للشمس أن تؤثر على العطر كثيرًا.

- لا يجب رش العطر مباشرة على بشرتك، بغض النظر عن تركيزه، سواء كان ماء عطر، ماء تواليت، ماء منعش، كولونيا، أو ماء صيفي، ولكن يمكنك القيام بذلك فقط إذا كان محددًا على العبوة "يمكن استخدامه في الشمس".

- يجب أن تعلم أنه يتم معالجة ثمار الحمضيات، وخاصة البرغموت، من أجل إزالة جزيئات التحسس الضوئي التي تسمى فوروكومارين، فهذا يمنع العطر من تكوين البقع، ومع ذلك، يمكن أن تسبب المكونات الأخرى في التركيبة بقعًا، معظمها طبيعية.

- بشكل عام، لا ينبغي خلط ضوء الشمس والعطور، لذلك فمن الأفضل استخدام العطر في المساء فقط.

- يمكن لبعض العطور غير الكحولية أن تسبب بقعًا، فالكحول لا يسبب بقعًا، ولكن يمكن أن يسبب إحمرارًا إذا تم وضع العطر في الشمس ورش العطر مباشرة على الجلد.

- يجب استخدام العطر في الشمس فقط إذا تم ذكره على العبوة التي تم اختبارها لهذا الاستخدام المحدد.

- إذا كنت تريد استخدام العطر في يوم مشمس، فتأكد من رش العطر على ملابسك فقط وليس على بشرتك.

تابعي المزيد: أغلى 4 عطور نسائية في العالم