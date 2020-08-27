طبعات الريترو لإطلالات راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 10:45 مساءً - تحتل طبعة الريترو صدارة الموضة لصيف 2020، على الرغم من كونها صيحة قديمة تعود إلى حقبة الستينيات.

ومع تعدد موديلات الملابس المطبعة بنقشات الريترو، يمكن تنسيقها بمختلف الإطلالات والمناسبات؛ لتضفي قدرًا من الجاذبية والأناقة على من ترتديها.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" عدة موديلات لقطع ملابس بطبعات الريترو، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة.



فستان طويل بطبعة الريترو

فستان طويل بطبعة الريترو



إذا كنتِ مدعوة على حفل أو سهرة مسائية؛ يمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة، لفستان طويل من الشيفون والمطبع بنقشة الريترو على شكل أزهار ملونة ومتداخلة مع بعضها البعض، وبأكمام طويلة واسعة.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ، واعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان، وتقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

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فستان قصير بطبعة الريترو

فستان قصير بطبعة الريترو



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة هادئة وأنيقة؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان قصير مطبع بنقشة الريترو على هيئة أشكال متعددة وملونة، وبأكمام طويلة قليلًا، وبحزام عند الخصر من نفس قماس الفستان.

ويمكنكِ تنسيق شنطة يد صغيرة الحجم وحذاء ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر مموجة.



تنورة طويلة بطبعة الريترو وبفتحة ساق جانبية

تنورة طويلة بطبعة الريترو وبفتحة ساق جانبية



إذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة جذابة في حفل أو سهرة مسائية، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء تنورة طويلة بطبعة الريترو وبفتحة ساق جانبية، وبخصر عالٍ.

ويمكنكِ تنسيق كروب توب أبيض بأكمام طويلة مع هذه التنورة، واعتماد تسريحة شعر كيرلي، تضفي على إطلالتك جاذبية وسحرًا خاصًا.

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تنورة ماكسي بطبعة الريترو

تنورة ماكسي بطبعة الريترو



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة هادئة تناسب أوقات العمل، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء تنورة ماكسي مطبعة بنقشة الريترو، وتنسيقها مع بلوزة قصيرة من الشيفون، وبدون أكمام.

ويمكنكِ تنسيق شنطة يد صغيرة الحجم وحذاء مفتوح ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء وعلى إحدى الكتفين.



كارديجان طويل بطبعة الريترو

كارديجان طويل بطبعة الريترو



لإطلالة أكثر أناقة تناسب أوقات النهار وكذلك الإطلالات المسائية؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء كارديجان طويل مطبع بنقشة الريترو على شكل أزهار ملونة متعددة، وتنسيقه مع توب أبيض قصير وبنطلون جينز باللون الأزرق.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة مع هذه الإطلالة، وتنسيق شنطة يد صغيرة الحجم وحذاء مفتوح ذي كعب عالٍ.

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بليزر قصير بطبعة الريترو

بليزر قصير بطبعة الريترو



لإطلالة أكثر أناقة وتميزًا؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء بليزر قصير مطبع بنقشة الريترو، وتنسيقه مع توب قصير باللون الأسود، وبنطلون جينز أسود.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدل على شكل مموج، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة صغيرة الحجم.