عبايات خليجية سوداء من البلوجر منى المعمرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 10:45 مساءً - استطاعت شبكات التواصل الاجتماعي أن تلامس شغف الكثير من النساء المهتمات بالموضة والجمال على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهن البلوجر ومدوّنة الموضة منى المعمرية، التي استطاعت أن تحصل على لقب أقوى مؤثرة عمانية على شبكات التواصل الاجتماعي دون أن تُظهر وجهها، وجذبت المصممات وعاشقات الموضة بطريقة تنسيقها للألوان واختيارها للأزياء وابتعادها عن الطريقة التقليدية في عرض الموضة والأناقة. ومن وحي حسابها الرسمي على إنستجرام؛ استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة موديلات لعبايات خليجية سوداء، فاستوحي منها ما يناسبك.



تنسيقات العبايات السوداء في المناسبات

تنسيقات العبايات السوداء في المناسبات



تُعتبر العباية السوداء الأكثر اختيارًا من قِبَلِ النساء العربيات بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، وللمناسبات الضخمة نقدِّم لكِ -عزيزتي- تشكيلة أنيقة ومتنوعة بأسلوب يتناسب مع كل الفتيات من منى المعمرية، حيث نسَّقت عباية سوداء مزينة بقماش الشيفون المرسوم بالأبيض مع حذاء وحقيبة باللون الأسود الفاخر؛ لمظهر مناسب للمناسبات الضخمة، وتزينت بعباية سوداء من قماش الحرير المزيَّن بالريش الأسود وطيّات القماش المتداخلة بطريقة أنيقة تناسب الشابات، وتألقت أيضًا بعباية سوداء مزينة من أطراف الأكمام ومنتصف التصميم بقماش أبيض مطرز بالأسود بطريقة مميزة، مناسبة لكل الفتيات بمختلف شخصياتهن، وأطلّت بعباية سوداء مزينة باللمعة في الأكمام وفي أطراف العباية بطريقة مذهلة، ولمظهر شبابي أكثر بساطة؛ يمكنكِ أن تستوحي من منى المعمرية ظهورها بعباية سوداء مرسومة بالزهور البنفسجية، وقد أطلّت كذلك بفستان وحجاب باللون البنفسجي أيضًا، وظهرت بعباية سوداء مصممة من الأسفل بطبقات من القماش الزهري المزين بتداخلات الشيفون؛ لإطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال.

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خيارات العبايات السوداء لمظهر شبابي

خيارات العبايات السوداء لمظهر شبابي



إن كنتِ من الشابات اللاتي يفضلن خيارات العبايات السوداء المصممة بأسلوب يتناسب مع شخصيتهن وعمرهن؛ فيمكن لمنى أن تلهمَكِ عدة خيارات مختلفة بأسلوب أنيق، حيث اختارت عباية سوداء مصممة بقصة البليزر ومزينة بقماش أبيض في أطراف الأكمام ومن الأسفل، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأبيض المزين بالأسود بطريقة حيادية مذهلة، وارتدت عباية سوداء مطرزة من الأطراف بالفصوص اللامعة بطريقة أنيقة مناسبة لكل الإطلالات، وظهرت بعباية سوداء واسعة مطرزة من المنتصف بالمربعات البيضاء المتداخلة بطريقة عصرية، وفي الخيار الثالث أطلَّت بعباية سوداء مطرزة بالخطوط الزهرية المتعرجة والزهور الأنثوية؛ لمظهر أنيق، وتأنقت بعباية سوداء مطرزة بالخطوط ورسومات الزهور البيضاء والذهبية؛ لخيار مميز مناسب للشابات، وتزينت بعباية سوداء مخططة بالأبيض وبرسومات بيضاء من الخطوط النحيلة بطريقة عصرية تناسب كل النساء، واختارت عباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء رفيعة بطريقة تناسب كل النساء بمختلف أعمارهن وشخصياتهن.

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