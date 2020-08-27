تنسيقات متنوعة للمحجبات الحوامل من إلين لاهي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 10:45 مساءً - البلوجر إلين لاهي، إحدى مدوّنات الموضة المشهورات في الوطن العربي، وإحدى المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب الأزياء والموضة، ولأنها تنشر الكثير من الخيارات على مواقع التواصل الاجتماعي لأزيائها المحتشمة المنسقة بعناية؛ فقد جمعنا لكِ -عزيزتي- من وحيها عدة تنسيقات لأزياء مناسبة للنساء الحوامل بأسلوب مريح وأنيق.



خيارات الفساتين البيضاء للمحجبات

الفساتين البيضاء للمحجبات



اعتمدت مدونة الموضة إلين لاهي عدة فساتين بيضاء منسقة بأسلوب مريح يتناسب مع المحجبات الحوامل، ومن أبرز تصميماتها؛ اختارت فستانًا أبيض واسعًا مزينًا بالزهور الزهرية المتنوعة مع حذاء وحجاب باللون البيج، وتأنقت بفستان أبيض بتصميم بوهيمي مزين بأزرار بنية من المنتصف، وأكملته بحجاب بني وقبعة من القش، وظهرت بفستان أبيض بتصميم ناعم مزين بمطاط في الأعلى وأكمام واسعة؛ لمظهر أنيق وعملي.

تابعي المزيد : موديلات فساتين قصيرة من وحي درة زروق



تنسيقات كاجوال محتشمة للمحجبات

خيارات كاجوال للحوامل



للأزياء اليومية بأسلوب الكاجوال المريح، ارتدت إلين جمبسوت بنيًّا واسعًا بجيوب في منطقة الصدر مع حجاب بني ومعطف أبيض؛ لخيار حيادي مناسب لكل المناسبات، وأطلّت بتنورة زهرية من قماش الساتان الناعم وبلوزة بيضاء واسعة من القطن؛ لخيار أنثوي مميز، ونسقت في الإطلالة الثالثة بنطالًا باللون البيج وبليزر أبيض مع بلوزة بيضاء مزينة بالذهبي؛ لخيار رسمي مناسب للعمل.

تابعي المزيد : خيارات شبابية للأجواء الصيفية من بيان لنجاوي

Advertisements



إطلالات الفساتين الناعمة للحوامل

الفساتين الناعمة للمحجبات الحوامل



تفضِّل النساء الحوامل اعتمادَ الفساتين بالموديلات الناعمة والأنيقة، وعن إلين لاهي؛ فقد تألقت بفستان سماوي مزين بأكمام واسعة مع حجاب وحذاء باللون البني الفاتح، وظهرت بفستان أبيض مزين بكاروهات باللون البني ومصمم بأكمام منفوخة ومرفوعة الأكتاف؛ لمظهر شبابي مميز، وتزينت بفستان رمادي بسيط مع حجاب بدرجة فاتحة من الزهري، وتجملت بفستان أسود مرسوم بالزهور البيضاء بطريقة بسيطة مناسبة لكل الإطلالات.

تابعي المزيد: إطلالات صيفية مستوحاة من كيم كردشيان



نصائح لاختيار أزياء الحوامل

خيارات كاجوال للحوامل



لاختيار أزيائك في فترة الحمل؛ ننصحكِ باعتماد القطع بألوان محايدة أو بنقوش زاهية خفيفة وبسيطة؛ لتجعل جسمك يبدو أطول وأنحف خلال فترة الحمل، ويفضَّل اختيار الألوان الداكنة مثل الأسود؛ لتساعدك كثيرًا على تنحيف شكل الجسم، وأضفي لإطلالاتك نوعًا من المرح والبهجة؛ بإضافة الإكسسوارات الملونة والزاهية، سواء من خلال الوشاح أو الحذاء أو المجوهرات أو الحقيبة، ويجب البحث عن بدائل أخرى مريحة للكعب؛ حتى لا تضغطي على قدميك، ولتتميزي بستايل عصري وأنيق في الوقت ذاته، ويمكنكِ أن تقومي بشراء تشكيلة متنوعة من أحذية الباليرينا بألوان زاهية وتصميمات عصرية؛ لتبقي محتفظة بخطوتك المتألقة، وإن كنتِ من النساء اللاتي لا يستغنين عن الكعب العالي؛ فيمكنكِ اختيار الأحذية متساوية الكعب من الأمام والخلف.

تابعي المزيد : نجمات لا يستغنين عن الحذاء الرياضي