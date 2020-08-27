طرق تنسيق الحجاب مع الفستان لإطلالة مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 10:45 مساءً - تعتمد الفتيات المحجبات في مظهرهن خلال المناسبات على اختيار الحجاب بطرق عصرية؛ تزيد من جمالهن وأناقتهن، ولمواجهتهن الكثيرَ من المشاكل في اختيار اللون المناسب والخامة المميزة، التي تُعطي إطلالة رائعة عند ارتداء الفستان، نقدِّم لكِ -عزيزتي- بعض النصائح التي تمنحكِ إطلالةً أكثر رُقِيًّا وجمالًا في اختيار الحجاب مع الفستان.



طرق تنسيق الحجاب مع الفساتين

طرق تنسيق الحجاب مع الفساتين



لتنسيق الحجاب مع الفساتين بمختلف موديلاتها، يجب عليكِ مراعاة اللون والتطريز، وننصحكِ بضرورة الابتعاد عن اختيار الحجاب بلون مماثل للفستان، بل اختاريه بلون حيادي أو مشابه للون إطلالتكِ، مثلًا إذا اخترتِ فستانًا بلون قوي أو ساطع؛ نسّقي معه حجابًا بلون داكن لمظهر متوازن، وراعي عدم الإكثار بخلط الألوان في إطلالة واحدة، فمثلًا إذا اخترتِ فستانًا بلون واحد؛ فنسِّقيه مع حجاب وإكسسوارات باللون الأسود أو الفضي أو البيج، وحاولي الابتعاد عن الألوان الفاقعة، واستبدليها بألوان الباستيل الناعمة أو الألوان الترابية، بهذه الطريقة تضمنين بها الظهور بإطلالة مندمجة وبأسلوب ناعم وأنيق، ولإطلالة تُشبه الأميرات.

عليكِ أولًا تنسيق الألوان؛ بعدم اختيار لون موحد للفستان وللحجاب، ولكن حاولي اختيارَ لون مناسب من الفستان، كاختيار درجة أفتح من درجاته، أو استخدام أحد الألوان المحايدة، مع مراعاة التطريزات، كما يفضَّل عدم استخدام الكثير من الإكسسوارات؛ لأنها لا تتناسب أبدًا مع الحجاب، ويجب الحرص في اختيار الخامات المختلفة، فمثلًا إذا كنتِ سترتدين فستانًا مصنوعًا من الدانتيل؛ فيُفَضَّل ارتداء حجاب من قماش الساتان أو الشيفون، وتجنَّبي اختيارَ حجابك بقماش الدانتيل، واحرصي عند اختيارك للحجاب على أن يكون مناسبًا للفستان، وعندما يكون الفستان ذا تطريزات؛ فتجنَّبي اختيارَ حجاب يحتوي على الكثير من التطريزات؛ حتى لا تكون إطلالتك مبالغًا فيها، ولكن إذا كان الفستان بسيطًا للغاية؛ فيمكنك استخدام طرحة ذات تطريز بسيط، أو الاعتماد على لفّة حجاب مميزة بشكل غير اعتيادي، ويمكنك اختيار لون جديد غير تقليدي، إذا كان الفستان ذا لونين محايدين، فإذا كنتِ ترتدين فستانًا أبيض أو أسود ولا تريدين الحجاب بأحد هذين اللونين؛ فيمكنك ارتداء أي لون مختلف، مع مراعاة ارتداء حذاء وحقيبة يحملان نفس اللون.

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