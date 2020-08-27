فيديو.. هنا الزاهد وأحمد زاهر داخل إحدى صالات الجيم.. "وريني العضلات"

علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، فيديو جديد عبر خاصية "استوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت في الفيديو مع الفنان أحمد زاهر، خلال تواجدهم داخل إحدى الصالات الرياضية، وقالت "هنا" لـ"زاهر"، في الفيديو: "مين في الجيم.. وريني العضلات".
وشاركت هنا الزاهد في موسم أفلام عيد الأضحى، بفيلم "الغسالة"، وهو من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد.
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