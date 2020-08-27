"تجهيز أدوات المدرسة".. خبيرة اتيكيت توضح استعدادات العودة للدراسة

ماما
نستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بعد فترة إجازة طويلة عن المعتاد، التي تتطلب الاستيقاظ مبكرا، وتجهيز الأدوات المدرسية، لذلك تقدم لكِ خبيرة الاتيكيت ياسمين مرسي، اتيكيت العودة للمدرسة.
اتيكيت العودة للمدرسة
استعداد الطلاب نفسيا.
استعداد الطلاب قبل المدرسة بأسبوعين بعد فترة إجازة طويلة عن المعتاد.
النوم في وقت مبكر
التعود النوم مبكرا، لضبط الساعة البيولوجية على النظام الجديد.
مراجعة الدروس المدرسية
استرجاع المعلومات وتنشيط الذاكرة باستمرار قبل الدراسة بوقت كافى.
تجهيز أدوات المدرسة
يجب الحرص على تجهيز أدوات المدرسة والحقيبة والزى المدرسي.
الحرص على وجبة الإفطار.
الحرص على تناول وجبة الإفطار لأنها تساعد على التركيز والتحصيل الدراسي.
الذهاب للمدرسة مبكرا.
يجب الحرص على الذهاب للمدرسة قبل الحصة الأولى.
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