انفض الفرح والعزاء.. أسرة عروس بنها تتحدث عن لحظاتها الأخيرة

علاقات و مجتمع

خلدت إلى نومها استعدادًا لليلة الحنة، حيث ستتجمع حينئذ مع صديقاتها المقربات، يرقصن ويغنين، قبل الزفاف احتفالا بالرجل الذي أحبه قلبها، بجوارها فستانها الذي اختارته بدقة حتى تظهر بالشكل الذي طالما رسمته في ذهنها، لتكن مشيئة الله وإرادته فوق كل اعتبار، حتى فارقت العروس إسراء محمد، ابنة محافظة القليوبية الحياة قبل ساعات من زفافها، لتزف برداء أبيض آخر لمثواها الأخير في المقابر، صباح ليلة الحنة.

3 أيام فارقة في حياة أسرة العروس إسراء محمد، التي فارقت الحياة في مقتبل العمر، فالصدمة والحزن السائدة على الأسرة والزوج والأصدقاء، راضين بما قدره الله تعالى لها، لتتحول جميع مظاهر الفرح إلى المآتم والحزن.

أحاديث ما بين الصدمة والذهول، لا تزال تسيطر على الجميع، كلُ يتذكر تفاصيلها الأخيرة قبل توديعها ومرافقتها أثناء تشييع مراسم الجنازة وتلقى العزاء.

صديقة إسراء تروي كواليس ليلتها الأخيرة

"إسراء فرشت شقتها ورسمت حنتها اللي لسه مطبوعة على جسمها وملحقتش تفرح، دفناها يوم حنتها الصبح"، حسب صديقتها إسراء سامح، التي أكدت أنها خلال التجهيز لم يظهر على "إسراء" علامات مرض كما يشاع وأنها كانت في قمة سعادتها وظلت تتواصل مع صديقاتها حتى ساعات متأخرة من ليلة الحنة، تؤكد على الجميع ضرورة الحضور، وأن فرحتها لن تكتمل إلا بوجودهن.

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والدها: بنتي كانت مفيش في أدبها.. عروسة في الجنة إن شاء الله

صدمة كبيرة لم يستطع الوالد محمد إبراهيم حلمي، تحملها بعد فراق نجلته في ليلة وضحاها، فهي لم تكن تشتكي من أي أعراض مرضية، وكانت في كامل صحتها وعافيتها، مشيرا إلى أن فراقها ليس سهلا عليه، وخاصة وأنها ماتت موتة شبيهة لوفاة أمها والتي ماتت في عز شبابها، قائلا "بنتي كانت مفيش في أدبها.. وعروسة في الجنة إن شاء الله".

وأضاف "حلمي"، أنه وأسرته يعيشون في القاهرة، وقرر عقد حفل زفاف "حنتها" بقرية إكياد دجوى استجابة لمطالب أخوالها بأنهم يريدون أن يفرحوا مع ابنة أختهم، وبالفعل كانت ليلة لن ننساها جميعا، بسبب فرحة ابنته ونظراتها له كأنها نظرات الوداع، ولم أشعر بذلك إلا بعد فراقها.

والد العروس يروي كواليس لحظاتها الأخيرة

وتابع والد الفتاة، أنه عند إيقاظها صباح أمس من قبل شقيقها نظرا لتأخرها في الاستيقاظ، أخبرتهم بأنها تشعر بألم بالجهة اليسرى من الصدر تجاه القلب، فناولها شقيقها كوبا من الماء بعد أن جلست على سريرها، وخرج ليعود لها بعد دقائق ليجدها نائمة مرة أخرى، مشيرا إلى أن شقيقها حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أن هذا لم يجدِ نفعا، وعلى الفور جرى تقديم الإسعافات الأولية وسرعة نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى، وذلك قبل ساعات من حفل زفافها التي كانت تنتظره بشوق مثلها كمثل أي بنت في مثل هذه الأيام.

زوج إسراء بعد وفاتها: رحيلها كان صدمة قاسية

اتصال هاتفي تلقاه الزوج من أسرة زوجته صباح يوم الحناء، بأن عروسته أغمى عليها وعندما وصل إلى منزلها وجد أنها فارقت الحياة على إثر أزمة قلبية.

ووجَّه الزوج رجاء لكل المتعاطفين معه بإزالة صورة "إسراء" من على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت قائلا: "يا ريت أي حد منزل صورتها يرفعها علشان منعذبهاش أكتر من كدا فالميت ليه حرمة".