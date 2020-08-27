فنانات دعمن تميم يونس بعد تحرش طبيب أسنان به: مش بنحبك من فراغ

علاقات و مجتمع

رسائل دعم ومحبة، تلقاها الفنان الشاب تميم يونس، بعد الإفصاح عن تعرضه للتحرش منذ سنوات على يد طبيب أسنان شهير، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

منى زكي وجهت له رسالة باللغة الإنجليزية، قائلة: "أحبك وأحترمك كثيرا.. أشكرك"، فيما كتبت هدى المفتي: "برافو"، وعلقت جميلة عوض: "شكرا لك" في إشارة منه على دعمه للفتيات في وقائع التحرش خلال حديثه عن تعرضه للاعتداء الجنسي.

حرصت خبيرة التجميل أسما شريف منير على التعليق: "أنت جدع.. أنا بجد مش بموت فيك من فراغ"، ووجهت البلوجر ميرنا الهلباوي الشكر له على الحديث عن الواقعة.

قالت الإعلامية هويدا أبوهيف: "الرسالة اللي أدتها مهمة جدا جدا.. حالة الذهول وعدم القدرة على الكلام والمواجهة حالة صدمة يليها خجل يليها ما أنا سكت كل ده حاجي أتكلم دلوقتي.. أنت عبرت عن ده بشكل واضح عشان الناس تفهم ليه البنات بتسكت على التحرش.. شكرا يا تميم على جرأتك".

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تفاصيل واقعة التحرش بتميم يونس

قال يونس في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" إن الواقعة حدثت وعمره 22 عاما أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية في الوقت الذي أغلق الطبيب الذي كسر له الدرس هاتفه المحمول.

وأوضح يونس أنه ذهب لطبيب معروف لدى أسرة خطيبته ووصفه بأنه "راجل كبير ومتجوز ومخلف" وذكر أسمه مشيرًا أنه كان يقابله باستمرار أثناء تناول الغداء يوم الجمعة مع أسرة خطيبته.

وأشار أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لإجراء الجراحة له لافتًا إلى أنه طبيب خاص لبعض الفنانين والمشاهير.

وعن واقعة التحرش أكد تميم أنه ذهب للطبيب برفقة خطيبته والتي انتظرت في الخارج لافتًا أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري على حد تعبيره.

وأكد أنه قام بدفعه بعيدًا عنه، في حين اتهم الطبيب تميم يونس بإنه "بيخرف" بسبب البنج، كما اشتكى الطبيب لعائلة خطيبته أنه كان "بيخرف" تحت تأثير البنج، لافتًا أنه شك في نفسه وبعدها سمع بعض الحكايات عن هذا الطبيب وتحرشه بالمرضى، مطالبًا بمحاكمة هذا الطبيب ومحاسبته وإيقافه.

وأوضح يونس أنه شاهد صورا وإعلانات لهذا الطبيب على المحور، لافتًا إلى أن رد فعله كان "ركنت وقعدت أعيط"، مضيفًا: "الله يكون في عون البنات اللي مبتعرفش تتكلم ومبتعرفش تتكلم مع أهلها أصلا".