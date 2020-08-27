بعد واقعة تميم يونس على يد طبيب أسنان.. مرض وراء تحرش الرجل بالرجل

للرجال فقط

على مدار سنوات ارتبطت جريمة التحرش الجنسي بالفتيات، لكن دخول الرجال في هذه الدائرة يعد من الأمور غير الشائعة، فربما يعود الأمر لأسباب تتعلق بشخصية المتحرش سواء تعرضه لذلك في طفولته أو أنه يعاني من مرض عضوي، وكان آخرهم الفنان تميم يونس، الذي تعرض للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان، وتعود قصتها حينما كان بعمره الـ22، حينما ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية في الوقت الذي أغلق الطبيب الذي كسر له الضرس، هاتفه المحمول.

رغم أن القصة ترجع تفاصيلها لسنوات عدة، إلا أنها ما زالت محفورة في ذهن تميم يونس، والذي روى كواليسها، بأنه ذهب للطبيب برفقة خطيبته والتي انتظرت في الخارج، لافتًا إلى أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري على حد تعبيره.

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الطب النفسي يحلل أسباب تحرش الرجل ببني جنسه

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن تحرش الرجل ببني جنسه، ينقسم إلى مراحل مختلفة، فإذا كان يفعل ذلك منذ أيام شبابه فالأمر يعود إلى انتمائه لميول جنسية شاذة، ويحاول التحرش بمثل جنسه لمعرفة مدى قبوله الأمر.

اضطرابات واعتداء في الصغر

وتابعت "حماد" بأن ذلك يعود أيضًا إلى اضطرابات شخصية والتعرض في طفولته لمثل هذه الواقعة، ما جعله يفرغ ما يعاني منه، إذ رأت أن الكثير من المتحرشين كانوا ضحايا في طفولتهم لهذه الاعتداءات، أو أن الشخص يجده لذة ونشوة في التحرش بالرجال.

انسداد في شرايين المخ

أما عن المرحلة العمرية الثانية، وهي أن المتحرش يقدم على ذلك بعد عمر الخمسين، وأرجعت "حماد" السبب في ذلك، إلى معاناة الشخص من مرض عضوي وهو انسداد في شرايين المخ المسؤولة عن توصيل الدم للمنطقة الأمامية، فهي المسؤولة عن تقييم الأمور.

وأوضحت "حماد" أن موت بعض الخلايا في المنطقة الأمامية من المخ تجعل الإنسان يقدم على بعض التصرفات الشاذة، أو ربما يفقد السيطرة على الرغبات الجنسية، فهذا مرض عضوي يحتاج لعلاج.

مرض الذهان

وأشارت استشاري الطب النفسي في حديثها، إلى المرحلة الثالثة، وهي معاناة الشخص من الذهان، أي أنه يفقد السيطرة على أفعاله ورغباته، وتشمل المرحلة أعراض مختلفة مثل السعادة الزائدة أو الإنفاق الباهظ أو العصبية الزائدة وأيضًا التحرش الجنسي والأفعال الشاذة وهذه المرحلة تحتاج لعلاج نفسي.