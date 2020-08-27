تهدد صحتك.. 7 عادات خاطئة احذروا اتباعها في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يهمل الكثير اتباع بعض العادات الصحية في الساعات الأولى من اليوم، ولعل أبرزها تناول وجبة الإفطار، وهو ما يعرضهم لمشكلات صحية متعددة.

وهناك العديد من العادات الخاطئة التي يرتكبها البعض في الصباح وللتعرف عليها.

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