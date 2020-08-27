للسيدات.. 7 أعراض احذري تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تتغير أجساد النساء دائما، ولهذا يصعب عليهن في بعض الأحيان تحديد المشكلات في المراحل المبكرة، لذلك يجب الانتباه إلى أدنى التغييرات التي تحدث في جسمك، للحفاظ على صحتك الجسدية والوقاية من المشاكل المستقبلية.

ونورد لكن 7 علامات غير واضحة تشير إلى مشاكل صحية خطيرة لا ينبغي للمرأة تجاهلها، ووفقا لموقعي "برايت سايد" و"considerable".

1- انتفاخ البطن:

بالنسبة لبعض النساء، يعتبر الانتفاخ عرضا طبيعيا من أعراض الدورة الشهرية، ولكن إذا كنتي تعانين منه لأكثر من أسبوعين، فقد تكون هذه أول علامة على وجود شيء غير متوازن في جسمك، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الانتفاخ المستمر علامة على سرطان الثدي أو المبيض.

2- البثور على الذقن:

قبل نحو أسبوعين من الدورة الشهرية، يزيد جسمك من هرمون الاستروجين والبروجسترون، وبسبب هذا التغيير في مستويات الهرمون، إلى ظهور حب الشباب على ذقنك، وتزول بمجرد انتهاء الدورة، أو بعد مرور بعض الوقت، ولكن إذا كنتي تعانين من البثور على الفك أو الذقن باستمرار، فقد يعني ذلك أن هرموناتك خارجة عن السيطرة وتحتاج إلى زيارة الطبيب قبل فوات الأوان.

3- الشعور بالألم عند ممارسة الرياضة:

إذا كنت تعانين من ألم في منطقة الحوض بشكل متكرر أثناء الجري والمشي، وحتى الوقوف لفترة طويلة، فقد يعني ذلك أن بطانة الرحم، وهي الطبقة الداخلية من الرحم، تنمو خارج المكان المفترض أن تنمو فيه، ما يسبب الألم وعدم القدرة على ممارسة الرياضة.

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4- تعاني من آلام أسفل الظهر والساق:

آلام أسفل الظهر شائعة جدا خلال الدورة الشهرية للمرأة، لذا يمكن اعتبارها طبيعية، ومع ذلك، إذا كنت تعانين من آلام في أسفل الظهر والكتفين قبل وأثناء وبعد الدورة الشهرية، بالإضافة إلى إرهاق العضلات في هذه المناطق، فمن المحتمل أن تكوني مصابة بالانتباذ البطاني الرحمي.

ومن الأعراض الشائعة الأخرى للانتباذ البطاني الرحمي هي التنميل، والإحساس بالوخز، والألم في ساقيك، وقد ينتشر هذا النوع من الألم على إحدى ساقيك أو كليهما ويزداد سوءا قبل الدورة الشهرية.

5- التجلطات الدموية خلال الدورة الشهرية:

عندما تلاحظين نزول دم داكن وتكتلات دموية كبيرة الحجم خلال الدورة الشهرية بشكل مستمر، فقد يدل ذلك على إصابتك بأورام ليفية رحمية، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.

6- إهمال الاهتمام بأطعمتك المفضلة:

هل تشعرين بالشبع طوال الوقت وتجدين صعوبة في إنهاء حتى وجبة صغيرة؟ هل فقدتي شهيتك تماما مؤخرا؟ كل هذه التغييرات في عاداتك الغذائية المعتادة يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان المبيض، خاصة إذا كانت مصحوبة بألم في البطن وتغيرات في عادات الأمعاء.

7- فقدان الشعر:

يعتبر تساقط الشعر أحد علامات انخفاض هرمون التستوستيرون، وهو هرمون يدعم إنتاج الشعر الصحي والحفاظ عليه، وإهمال هذا العرض يؤدي إلى إلحاق الضرر بشعرك، لذا يجب استشارة الطبيب.