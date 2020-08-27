أول تعليق من ريهام سعيد على حبس سما المصري بتهمة سبها: "اللي عند ربنا مبيروحش"

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار حبس الراقصة سما المصري، بتهمة سبها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ودونت "سعيد"، عبر حسابها قائلة: "سبحان الله السنه اللي فاتت زي النهاردة، استقبلت خبر وقفي من المجلس الأعلى للإعلام بصدمة، لأني معملتش حاجة في حياتي أهم من مساعدة مرضى السمنة، ونصيحتي كانت من خوفي عليهم، لأن أنا مريضة سمنة، وأخدت وعد أن كل واحد بيعاني هيتعالج، حتى لو كلامي قاسي، يبقى عشان يقبلوا على العلاج اللي تعبت أوي عشان أخليه بالمجان، حتى خارج التبرعات".

وأشارت الإعلامية، إلى تخلي العديد عنها في أزمتها، قائلة: "ناس كتير اتخلت عني، كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا، الأقنعة اترفعت، واتصدمت في ناس كتير أوي، مشافوش مني غير كل خير، ده غير الإهانة والسب، ناس كتير أوي غلطت فيا وهما مش فاهمين حاجة، في نفس يوم وقفي من غير شماته ولكن بقناعة أن التوكل على ربنا فقط حتى لوملكش حد كفاية بعد سنة انهاردة يتفك الوقف واللي عايرني اني مش بشتغل اتطرد شرطرده والمجلس الأعلى اتحل و سما اخدت حكم و اللي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب واعتذروا في اقل من سنه ".

واستطرت: "لسة كل واحد غلط فيا، فاكر إني طنشت هياخد عقابه، لأن ده حقي وسمعتي وسمعة أولادي، اللي تعبت فيهم أوي وضيعت عمري رجع الحق عشان ربنا عادل وعظيم وكريم، واللي عند ربنا مبيروحش، بشكرك يا رب".

وأثنت الإعلامية على من وقف معها بأزمتها، موجهة الشكر هم، قائلة: "الوقت ده بشكر زوجي بشكر اي حد كلمني او سال عليا و انا مش بشتغل و مذيعة ومكسرة الدنيا بشكر الناس الأصيله الجدعة زي الفانز وزي خالد الصواف وحمدي بدر ومحمد رمضان وياسمين عبدالعزيز وبدرية طلبة ودينا ومي كساب وإيمان العاصي وأصالة وأحمد رزق وعلاء الشربيني وسعد الصغير".

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وتابعت: "بشكر المحامي شعبان سعيد اللي في ضهري، بشكر كل واحد عمل فولو البروفايل ده، وأنا مش حاجة ولا حاجة مش بشتغل، ومش عارفين هشتغل تاني ولا لاء، مبسوطة بالسنة اللي بعدها مفيش حواليا غير الناس اللي بتحبني بجد".

واختتمت: "بشكر القضاء العادل والدولة المحترمة، أخيرا الحق بقى بيرجع في مصر، في عهد رئيس محترم وقوي الحمد لله".

تفاصيل حبس سما المصري

وقال المحامي شعبان سعيد إنَّ المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، قضت منذ قليل، بمعاقبة المتهمة سما المصري، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف ريهام سعيد.

وأوضح أمر إحالة المتهمة في قضية السب والقذف، التي حملت رقم 535 لسنة 2020، أنها وفي غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، قذفت المجني عليها ريهام سعيد بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وتضمن هذا الأمر طعنًا في عرضها، بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.اقرأ المزيد: