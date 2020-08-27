القصة الكاملة لـ"شيري هانم" وابنتها زمردة بعد محاكمتهما اليوم

علاقات و مجتمع

أصبحت شريفة رفعت وشهرتها "شيري هانم" وابنتها زمردة، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بممارسة الدعارة، وصولا إلى محاكمتهما اليوم.

ونظرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة المتهمتين، وذلك بعد أن نسبت النيابة لهما تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

واعترفت المتهمة شريفة رفعت المعروفة باسم "شيري هانم"، أمام القاضية مروة هشام بركات، بما نُسب إليها من اتهامات هي وابنتها في قضية الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وذلك في البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات.

وطلبت المتهمة "شيري" جلسة سرية، بحسب ما قال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ، وأمرت القاضية بإخلاء القاعة، لاستكمال الجلسة.

وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمتين إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلًا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم.

ويقدم موقع "هن"، القصة الكاملة لـ"شيري هانم" وابنتها زمردة.

من هي شيري هانم وزمردة؟

ظهر الثنائي في بداية الأمر عبر تطبيق "تيك توك" يحمل اسم "شيري هانم"، قدمت شيري برفقة ابنتها "زمردة" مقاطع فيديو، وصفت بأنها خادشة للحياء، خاصة بسبب الحديث بشكل غير لائق، إذ ظهرت في مقاطع فيديو وهي في حمام السباحة، وفي فيديو آخر وهي تدخن السجائر، كما أظهرت ابنتها "زمردة" بشكل غير لائق، إذ كانت تشجعها على الرقص بطريقة غير لائقة.

ويتابع الثنائي أكثر من 90 ألف متابع على حسابهما على "تيك توك"، وآخر فيديو قبل القبض عليهما حمل اسم "موعدكيش أنه ميسبكيش بسهولة".. عبر تطبيق "تيك توك"، عن العلاقة بين الرجل والمرأة.

‏"شيري هانم وزمردة" أسماء مستعارة للأم وابنتها، إذ أن الاسم الحقيقي للأولى هو شريفة رفعت، واسم الابنة نورا هشام.

وكانت تتوقع الأم القبض عليهما منذ فترة، إذ إنها بدأت في استخدام هاشتاج "ابتسم_سوف_يتم_القبض_علينا" الذي أرفقته في عدد من مقاطع الفيديو لها.

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تقديم بلاغ للنيابة

وصلت الكثير من الشكاوى إلى "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" لما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت وحدة الرصد أيضا عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"النيابة العامة" على فيس بوك، وهو ما حدث، إذ جرى إلقاء القبض عليهما من داخل فندق بمصر الجديدة، وإحالتهما للنيابة العامة.

الإحالة إلى النيابة العامة

بعد الشكاوى تمت إحالة المتهمتين إلى نيابة مدينة نصر، للتحقيق معهما، بتهمة إدارة قناة على مواقع التواصل الاجتماعي للاعتداء على قيم المجتمع، وكلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ الفيديوهات لمواجهة المتهمتين بها، بعدما أنكرتا ما نسب إليهما من تهم.

الاتهامات الموجهة إلى شيري هانم وزمردة

وجهت النيابة العامة لشيري هانم وابنتها عددا من الاتهامات تمثلت في الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع وعرض صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم، لتقرر النيابة في النهاية حبسهما.

اعترافات المتهمتين

اعترفت نورا هشام، المعروفة بـ"زمردة"، خلال تحقيقات النيابة أن ضيق الحال الذي مرت به مع والدتها دفعها لممارسة الدعارة، إذ جاءت من ضمن الاعترافات: "أنا بدأت أكلم ناس كانوا يعلقوا على صوري في انستجرام وفيس بوك.. وكانوا يطلبوا يقابلوني ونعمل أفعال مخلة.. وكنت بطلب منهم فلوس على فودافون كاش.. ومكنتش بقابلهم.. بس فى مرة مكنش معانا فلوس، واتعرفت على واحد من الزمالك، وروحتله شقته هناك وخدت منه 4 آلاف جنيه.. وبعدها اتعرفت على واحد جالي البيت، وخدت منه ألفين جنيه".

ومن ضمن اعترافات "زمردة" بأن والدتها كانت على علم بما تفعله: "كانت عارفة وموافقة عشان كنا محتاجين فلوس"، وفي المقابل أنكرت "شيري هانم"، اعترافات ابنتها، إذ قالت: "أنا مش فاكرة أنا قولت الكلام دا أو لا، لأن الفترة دى كنت باخد أدوية مهدئة للأعصاب".