"الطفولة والأمومة" ينقذ 3 فتيات ببني مزار من الختان

علاقات و مجتمع

نجح خط نجدة الطفل (16000)، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في إنقاذ ثلاث فتيات من مركز بني مزار بمحافظة المنيا من محاولة تشويه أعضائهن التناسلية والمعروفة بـ"الختان".

يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل استقبل أمس بلاغًا من سيدة طلبت سرية بياناتها، يفيد بعزم ثلاث أسر على ختان بناتهن، وهم الطفلة "ش"، 10 سنوات، والطفلة "ب"، 12 سنة، والطفلة "ج"، 11 سنة، والمقيمات بقرية القيس بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وأضافت أمين عام المجلس، أنه فور تلقي البلاغ تم إحالته إلى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة بني مزار والجمعية الشريكة بالمحافظة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وإنقاذهن من هذه الجريمة، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع مأمور مركز شرطة بني مزار، وحُرر محضر عن الواقعة حمل رقم 6925 لسنة 2020 إداري المركز، وتم التوجه إلى العنوان المشار إليه، والتواصل مع الأسر التي أنكرت الواقعة في بداية الأمر.

وقالت "السنباطي"، إنه تم عقد جلسة إرشاد وتوجيه للأسر، مؤكدة أنه تم توقيع أهالي الثلاث فتيات على إقرار وتعهد بعدم إجراء هذه الجريمة.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ لقاءات للمتابعة الدورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز بني مزار، لضمان سلامة الأطفال، وعدم إجراء هذه الجريمة في وقت لاحق.

وأكدت "السنباطي" أن هذه الجريمة المؤثمة تخالف أحكام قانون الطفل المصري، وقانون العقوبات، وناشدت الأهالي بعدم الزج ببناتهم في هذه الجريمة، منوهة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل استشارات الأهالي والبلاغات على خط نجدة الطفل 16000، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.