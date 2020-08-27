"القومي للمرأة" يعقد اجتماعا لمناقشة المرحلة الثانية من "لأني رجل"

علاقات و مجتمع

نظم المجلس القومى للمرأة صباح اليوم، اجتماعا تحضيريا لمناقشة فعاليات المرحلة الثانية من حملة "لأنى رجل" والتى ستنطلق السبت المقبل الموافق 29 أغسطس 2020 وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

حضر الاجتماع إيزيس محمود مدير عام التوعية والتدريب بالمجلس، وجمال عبدالحفيظ مدير عام شؤون الفروع بالمجلس، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، وشباب الأمانة العامة بالمجلس وشباب المحافظات المشاركين في الحملة، حيث تم عرض ما انتهت إليه المرحلة الأولى من دوري "لأني رجل" والوصول إلى قطاعات كبيرة من الشباب والتعريف برسائل الحملة بشكل مبسط وفعال للجمهور.

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واستعرضت إيزيس حافظ بعض التجارب السابقة من حملة "لأني رجل"، مشيرة إلى أن التوعية برسائل دوري "لأني رجل" فى المرحلة الثانية ستتم فى محافظات القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، جنوب سيناء، الفيوم، أسيوط وأسوان.

يذكر أن دوري "لأني رجل" ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل الشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون على نشرها بكافة محافظات الجمهورية، لحث الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمرأة المصرية.