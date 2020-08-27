الامارات | مصر تلقي القبض على مشتبه به في قضية اغتصاب جماعي شهيرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت النيابة العامة المصرية في بيان اليوم الخميس إنها أمرت بحبس رجل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالضلوع في واقعة اغتصاب جماعي في فندق فاخر بالقاهرة عام 2014.

وذكرت النيابة أن الشرطة ألقت القبض على الرجل، المتهم أيضا في واقعة مماثلة أخرى، أمس الأربعاء خلال محاولته الهرب خارج البلاد مثل سبعة مشتبه بهم آخرين في القضية التي كانت محور حملة على الانترنت مناهضة للاعتداءات الجنسية في مصر.

وقال مكتب النائب العام إن المشتبه بهم السبعة فروا من البلاد في الفترة بين 27 و29 يوليو بعدما بدأت المزاعم ضدهم تنتشر على الإنترنت.

وأوضح المكتب أن مشتبها به آخر في القضية لا يزال طليقا داخل مصر، مضيفا أن النيابة تتخذ إجراءات دولية لتعقب الرجال الذين غادروا البلاد.

وساعد الغضب من التقاعس في البداية عن التحرك إزاء الحادث المزعوم بفندق فيرمونت بالقاهرة في عام 2014، في تأجيج حملة مناهضة للتحرش والاعتداء الجنسي شاركت فيها مئات النساء بشهاداتهن عبر الإنترنت. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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