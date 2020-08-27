- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس للمرأة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تشكيل مجلس المرأة في الدائرة، والذي يأتي تقديراً لكوادرها النسائية المتميزة.
وقالت الدائرة في تغريدة على "تويتر"، اليوم، إن المجلس يهدف إلى دعم المرأة وتفعيل دورها في مسيرة التنمية المستدامة، وتمكين الموظفات من الارتقاء بالأداء، ودعم المسيرة الإبداعية والمهنية للموظفات.
وذكرت الدائرة أن المجلس سيتولى عدة مهام تشمل الإشراف على الاستراتيجيات والسياسات والخطط المرتبطة بتطوير وقيادة المرأة الإماراتية في الدائرة، وإعداد مخططات من أجل تكريس إمكانيات وطاقات المرأة الإماراتية واستثمارها في اتخاذ الدور الريادي في صنع القرار والتعلم والنمو تماشياً مع التطورات العالمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مجلس للمرأة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.