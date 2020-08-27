ماذا يحدث عن تناول ماء بـ بيكنج صودا صباح كل يوم لفقدان الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

فقدان الوزن لا يحتاج سوى تنظيم الطعام وممارسة الرياضة، ولكن تنتشر الكثير من الوصفات والادعاءات باعتبارها تساهم في التخسيس، ومن ضمن الوصفات "البيكنج صودا".

وبحسب ما ذكر موقع "the list"، انتشرت العديد من الوصفات لـ"البيكنج صودا"، ومنها وضعها في المياه وشربها صباح كل يوم، وهي من النصائح الشائعة التي يتم ترويجها، لكن وفقًا لخبراء التغذية لا تساهم في فقدان الوزن، وليس له أي تأثير على صحة الجهاز الهضمي وأيضا الدهون.

ماذا يحدث للجسم؟

وعند تناولها يحدث تفاعلا كيميائيا في المعدة يؤدي إلى إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يمنحك شعورا بالانتفاخ والامتلاء بشكل مؤقت، ولكن بعد وقت قصير سيؤدي إلى تجشؤات.

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وعند الإسراف في تناولها يتعرض القلب للخطر؛ نتيجة لارتفاع درجة الحموضة بالدم، وأيضا تسبب تقلصات العضلات والشعور بألم في البطن، وكذلك الانتفاخ والغثيان والإسهال والرغبة في القيء.

كما ينتج عن تناولها أيضا احتباس السوائل بالجسم؛ لاحتوائها على الصوديوم، لذا ينصح الأطباء، المصابين بقصور في القلب أو أمراض الكبد بالابتعاد عنها أو تناولها بحرص شديد للغاية.

وقد تؤدي بيكربونات الصودا إلى تمزق المعدة في حالات نادرة خاصًة، إذا تم استخدامها كمضاد للحموضة بعد الإفراط في تناول الطعام والشراب.

وتناول بيكربونات الصودا يؤدي إلى تقليل امتصاص الحديد، لذا ينصح خبراء التغذية الأشخاص الذين يتناولون مكملات الحديد بالمباعدة بين أوقات تناول الحديد والبيكنج صودا.

وارتفاع ضغط الدم من ضمن أضرار تناول البيكنج صودا، خاصًة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.