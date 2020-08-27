تعرف على الأطعمة المفيدة فى علاج قرحة المعدة

صحة

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قالت الدكتورة بسمة يسري أخصائية التغذية، إن هناك أشخاصا أكثر عرضة عن الآخرين للإصابة بقرحة المعدة، حيث يصاب واحد من كل 10 أشخاص طبقا للعديد من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية حدوث القرحة، علاوة على وجود تاريخ عائلي للإصابة بالقرح المعدية أو شرب المواد الكحولية وكذلك وجود أمراض أخرى مثل أمراض الكبد أو الكلى أو الرئة وأخيرا التدخين.

وأضافت أخصائية التغذية، أن حوالي 50% من سكان العالم مصابون بعدوى بكتيريا جرثومة المعدة، وأن فقط 10% إلى 15% من المصابين بجرثومة المعدة يصابون بالقرحة.

وأشارت الدكتورة بسمة إلى أنه على الرغم من أن خيارات الطعام لا تسبب القرحة أو تزيدها سوءا، إلا أن توصيات النظام الغذائي الحالية تفيد بأن بعض الأطعمة قد تحتوي على مكونات تقاوم جرثومة المعدة أحد أهم المسببات للقرحة، وتناول بعض الأطعمة قد يكون مفيدا ضد البكتيريا المسببة للقرحة مثل القرنبيط - الكرنب – فجل- تفاح- توت - فراولة - الكرز- الفلفل - جزر- بروكلي- الخضر الورقية مثل اللفت والسبانخ، وكذلك الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي، والكفير، والميسو، ومخلل الملفوف، والكومبوتشا - زيت الزيتون والزيوت النباتية الأخرى- العسل -ثوم - شاي أخضر منزوع الكافيين- عرق السوس – الكركم.

واستطردت يسري أنه إذا كانت قرحة المعدة ناتجة عن عدوى من جرثومة المعدة، فقد تكون الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مفيدة مثل التوت البري والكرز والفلفل سوف تساعد في حماية وتنشيط جهاز المناعة وتساعد في مكافحة العدوى وأيضا في الحماية من سرطان المعدة، كما تحتوي الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ على الكالسيوم وفيتامين يحتوي البروكلي على سلفورافان، وهو مركب يحمل مضادات نشاط بيلوري.

وأنهت خبيرة التغذية، قائلةً "إن التغذية السليمة والمتوازنة تحمي من كثير من هذه الامراض ولذلك يجب أن تحسن من عاداتك الغذائية اليومية".