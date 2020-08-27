بعد انخفاض أسعار الدواجن 10 جنيهات.. ربات البيوت: هنخزنها قبل ما تزيد

ماما

تراجعت أسعار الدواجن 10 جنيهات للكيلو جرام في المزرعة خلال أسبوع، وأرجع متعاملون في قطاع الدواجن، هذا التراجع الحاد بسبب قلة الطلب، حيث أسهمت زيادة المعروض من اللحوم في عيد الأضحى في تعزيز تراجع الطلب على الدواجن.

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ربات البيوت بعد تراجع أسعار الدواجن: محدش يقدر يستغنى عن الفراخ

تمثل الدواجن الوجبة الأساسية في مختلف الأكلات، لذلك كان انخفاض أسعارها من الأمور التي أسعدت ربات البيوت، فتقول لمياء طه، ربة منزل، إنها سوف تستغل انخفاض أسعار الدواجن في تخزينها وفق حديثها لـ "هُن".

اعتادت "لمياء" على تخزين الدجاج، "اتعودت على تخزين الفراخ في فترة انخفاض الأسعار، بتسهل عليا كتير، وبتوفر في ميزانية البيت، بالإضافة أن محدش يقدر يستغنى عن الفراخ".

اعتادت نهى مدحت، على تقديمها لأولادها وجبة غذائية، "الفراخ من السلع اللي لازم سعرها ينخفض لأنها من الوجبات الأساسية التي لا غنى عنها، وكان انخفاض أسعار الدواجن سببا لشرائها كميات كبيرة قبل ارتفاعها من جديد".