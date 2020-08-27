الامارات | عجوز فيتنامي لم يغسل شعره منذ 80 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن عجوز فيتنامي لم يغسل شعره منذ 80 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجاوز ضفائر العجوز الفيتنامي نغوين فان شين، البالغ من العمر 92 عاماً، الخمسة أمتار، لكنها لم تلمس مقصاً، أو مشطاً، أو ماءً منذ 80 عاماً.

العجوز نغوين فان شين، الذي أصبح حديث الساعة في الإعلام العالمي، يعيش في منطقة دلتا الميكونغ في فيتنام، وهو يؤمن بعقيدة تنص على ترك ما يولد به الشخص من دون أن يمسه بشر.

وحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية يقول نغوين: «لا أجرؤ على تغيير أي شيء، ولا حتى تمشيطه، أعتقد أنني إذا قمت بقص شعري فسوف أموت».

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ويضاف أنه فقط يقوم برعايته، ويغطيه بوشاح لإبقائه جافا ونظيفا ولطيف المظهر. وروى شين أنه طلب منه عندما كان تلميذا أن يحلق شعره، لكنه رفض وغادر المدرسة وقرر عدم قص أو تمشيط أو غسل شعره أبداً.

وقال شين، الذي يسكن في قرية صغيرة غرب البلاد: «ذات مرة كنت أقوم بتمشيط شعري الأسود السميك، لكن عندما سمعت النداء من القوة الإلهية علمت على الفور أنه تم اختياري، ومن هنا قررت عدم قص أو تمشيط شعري مرة ثانية».

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