نشرة الموضة: عمرو دياب ودينا الشربيني بإطلالات ساحرة.. وياسمين صبري أنيقة وجريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

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عمرو دياب ودينا الشربيني بإطلالات صيفية

تميزت إطلالات المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني بالبهجة والجمال في الكليب الأخير "أماكن السهر" الذي طُرح قبل أيام، وناسب جدًا مع أجواء الشاطئ.

وفي إحدى اللقطات على البحر، ظهرت دينا وهي ترتدي فستانا قصيرا باللونين الأبيض والأسود، ومزينا بنقاط صفراء، وأكمل شكله الجذاب شعرها المنسدل على كتفيها.

أما الهضبة فظهر بعدة إطلالات مميزة، كان منها وهو يرتدي قميصا مزينا بأوراق الأشجار، وهو من الموديلات المقربة لقلبه، وليست المرة الأولى الذي يظهر فيها به.

ياسمين صبري بأناقة وجرأة

اعتمدت الفنانة ياسمين صبري فستانا طويلا باللون البرتقالي، وهو لون جرئ لم تعتمده الكثيرات، ونسقت معه سليبر باللون السيلفر المدموج مع الأسود، ونظارة سوداء، وجمعت شعرها في كحكة، لارتداء القبعة البيضاء التي تمسكها بيدها.

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وفي إطلالة أنيقة لها ظهرت وهي ترتدي فستانا أبيضا مصنوعا من الدانتيل، عارِ من عند الصدر والكتفين، ونسقت معه قبعة بيضاء مزينة بشريطة سوداء، وارتدت في يدها أساور كارتييه التي اعتادت أن ترتديهم دائمًا.

ريهام عبد الغفور بفستان مارون

كما نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها من خطوبة ابنة شقيقتها، وهي ترتدي فستانا بعد الركبة باللون المارون، واعتمدت معه حلق سيلفر بفصوص لامعة، مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج بالألوان النيود.

منى زكي بالكاش مايوه

وشاركت الفنانة منى زكي متابعيها بصور من أحدث جلسة تصوير لها وهي ترتدي فستانا أبيضا قصيرا، ونسقت معه كاش مايوه بنفس اللون المدمج مع اللون الأزرق، واكتفت بإرتداء سلسلة وخلق من الأكسسورات.

هنا شيحة بالهوت شورت

ظهرت الفنانة هنا شيحة في أحدث إطلالة لها وهي ترتدي تيشرت أبيض مربوط من عند البطن، وهوت شورت جينز مزين برسومات ملونة، ونسقت معه أكسسوارات أنيقة.