تزيد الوزن.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الحلبة عشب يستخدم منذ فترة طويلة في الطب البديل، وعنصر شائع في الأطباق الهندية وغالبًا ما يتم تناوله كمكمل غذائي، ولهذه العشبة فوائد صحية عديدة نستعرضها وفقاً لموقع "health line" الطبي.

والحلبة نبات لها أوراق خضراء وزهور بيضاء صغيرة وقرون تحتوي على بذور صغيرة بنية ذهبية.

ومنذ آلاف السنين، تم استخدامها في الطب البديل لعلاج الأمراض الجلدية والعديد من الأمراض الأخرى، وفي الآونة الأخيرة يتم إدخالها في مستحضرات التجميل والبشرة والشعر مثل الصابون والشامبو.

حقائق غذائية عن الحلبة:

ملعقة كبيرة واحدة (11.1 جرام) تحتوي على 35 سعرة حرارية والعديد من العناصر الغذائية:

الألياف: 3 جرام

البروتين: 3 جرام

الكربوهيدرات: 6 جرام

الدهون: 1 جرام

الحديد: 20٪ من القيمة اليومية (DV)

المنغنيز: 7٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 5٪ من القيمة اليومية

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بالإضافة لما تحتويه الحلبة من ألياف وماغنيسيوم وحديد وعدة معادن، فإن لها تأثير على إنتاج حليب الأم.

فحليب الأم هو أفضل مصدر للتغذية لنمو طفلك، لذا تسعى الأمهات لزيادة كميته وقد تستخدم الأدوية الموصوفة بشكل شائع لزيادة إنتاج الحليب، ولكن تشير العديد من الأبحاث إلى أن الحلبة قد تكون بديلاً طبيعيًا وآمنًا.

وجدت دراسة استمرت 14 يومًا على 77 من الأمهات الجدد أن شرب الشاي العشبي مع بذور الحلبة يزيد من إنتاج حليب الثدي، ما يساعد الأطفال على زيادة الوزن.

التأثير على مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاستخدام الرجال لمكملات الحلبة هو زيادة هرمون التستوستيرون.

وجدت بعض الدراسات أن لها آثارًا مفيدة، بما في ذلك زيادة الرغبة الجنسية، إذ يمكن أن تعزز مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

وقد تساعد في السيطرة على مرض السكري ومستويات السكر في الدم، وذلك بسبب دور الحلبة في تحسين وظيفة الأنسولين.

- الفوائد الصحية الأخرى للحلبة

تم استخدام الحلبة لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات والتي منها، خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، كما أنها تقلل من الشعور بحرقة المعدة حيث تتطابق آثارها مع تأثيرات الأدوية المضادة للحموضة، كما أنها تساعد في تهدئة القولون.

الآثار الجانبية للحلبة:

تبدو الحلبة آمنة نسبيًا للأشخاص الأصحاء، ولكن الإفراط منها قد يسبب الإسهال وعسر الهضم وفقدان في الشهية، وبالتالي فهي مشروب غير مناسب لمن يرغب في زيادة الوزن والتخلص من النحافة.

ونظرًا لتأثيرها على نسبة السكر في الدم، يجب استخدام الحلبة بحذر إذا كنت تتناول أدوية السكر أو المكملات الأخرى التي تخفض مستويات السكر في الدم.