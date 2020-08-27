لاعبة قدم تقتحم موسوعة جينيس بـ"تنطيط الكرة" 170 مرة

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تمكنت لاعبة كرة القدم الاستعراضية الفنزويلية لاورا بيوندو أن تحصل على شهرة واسعة وذلك بعد دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
ووفقا لوكالة "سبوتنك" نجحت بيوندو البالغة من العمر 31 عاما، في تنطيط الكرة دون ملامستها الأرض 170 مرة في دقيقة أثناء الركض على جهاز المشي الرياضي.
وتعتبر الحركة صعبة للغاية في عالم الاستعراض الحر، حيث تتطلب من الرياضية أن يتتبع الكرة بينما يتحرك أيضًا بسرعة على جهاز المشي.
وبدأت بيوندو التدريب من سن العاشرة وسرعان ما حققت مهاراتها الأرقام القياسية.
وركزت اللاعبة على كرة القدم الاستعراضية في مسيرتها وأصبحت بارعة في عرض الحيل المختلفة باستخدام الكرة.
وشاركت بيوندو في عرض "سيرك دو سوليه"، كما تتبع نظاما غذائيا صحيا وتتكلم بأربع لغات، الإيطالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية.
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