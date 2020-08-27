"أتمنى متشوفش اللي أنا شوفته".. كيف تحدثت شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور؟

علاقات و مجتمع

علاقة صداقة كبيرة، تجمع بين الفنانة شيرين رضا، وابنتها نور عمرو دياب، والتي تظهر واضحة في أحاديث الأم خلال المناسبات واللقاءات التلفزيونية، وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فدائمًا ما تشارك الفنانة صورة لابنتها.

وحرصت شيرين على مشاركة متابعيها بصورة قديمة لها مع ابنتها نور عمرو دياب، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ما جعلها تتصدر محركات البحث "جوجل".

وظهرت "شيرين" في إحدى الصورتين مع ابنتها، والثانية بمفردها، وعلقت: "وحشتيني يا نونو"، وانهالت التعليقات على المنشور أبرزها: "عمرو الصغير سبحان الله نسخة من أبوها، ربنا يكرمك فيها، شبه باباها خالص".

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ويُقدم "هُن" طبيعة العلاقة التي جمعت بين شيرين رضا، وابنتها نور عمرو دياب، وكيف تحدثت عنها خلال السطور التالية.

كانت تحدثت شيرين رضا، عن ابنتها نور، خلال لقائها في برنامج "هنا العاصمة" مع لميس الحديدي والمُذاع عبر قناة cbc، وأجابت على سؤال وجّهته لها لميس إن كانت تتمنى أن ترى ابنتها نور عروس، فكانت إجابتها قاطعة وقالت "لا"، خلال عام 2017.

وأوضحت شيرين أنها تتمنى أن ترى ابنتها الوحيدة نور، سعيدة وناجحة، وهذا الأمر أهم من الزواج.

وأضافت قائلة إن ابنتها درست كثيرا في مصر ولندن، وهي الآن منشغلة بدراسة وتعلّم لغة الإشارة، ولا يمكن أن تقطع كل هذا وتتركه فقط لمجرد فكرة أن تتزوج ويكون لها منزل وأسرة.

واستكملت موضحة أنها لا تؤمن بأن الناس جميعا لا بد أن يتزوجوا وينجبوا، وأنه طالما الإنسان يعيش سعيدا ويشعر بالحب من كل من حوله فأمر طبيعي إن لم يتزوج، فالحب لا يقتصر على حب الرجل والمرأة، بل حب الأهل والأصدقاء أيضا.

وأكدت شيرين أنها غير نادمة على زواجها المبكر فهذه التجربة أفادتها كثيرا كما أنها كانت سببا في وجود ابنتها نور في حياتها، ولكن إن سألها أحد أو استشارها في فكرة الزواج في سن صغير فتنصحه بأن ينتظر.

كانت "نور" سبب اعتزال والدتها الفن لفترة طويلة، وفي لقاء لشيرين رضا، قالت: "لما أنجبت نور كانت هي حياتي، ومش بعمل حاجة في الدنيا غير الاهتمام بها، وكنت أرى أنها تحتاج إلى أم معها".

وفي لقاء آخر عبَّرت شيرين رضا عن الصداقة التي تجمعها بابنتها "نور"، معلقة: "عمرها ما كذبت عليا، فهي ليست بحاجة إلى عمل شيء دون علمي، وهي مش بتخاف مني، وعمرها ما خلتني أقلق عليها لأنها كانت صريحة جدا معايا".

وكانت تحدثت شيرين رضا عن ابنتها في حديث سابق، قائلًة: "بنتي نور هي اللي طلعت بيها من كل حاجة حصلت، وأتمنى لها أن تعيش في جو مليء بالحب والخير والسلام، من غير توتر أو عصبية، ومتعيش أو تشوف اللي أنا شوفته أو عيشته، وأنها تعيش في جو أسري رغم ما حدث".