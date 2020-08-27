علاقات و مجتمع
تصدر اسمها محرك البحث "جوجل" في مصر خلال الساعات الماضية، عقب مشاركة والدتها الممثلة شيرين رضا صورتين لها في مرحلة الطفولة مدون عليها: "أفتقدك يا نور"، والتي عبرت خلالها الفنانة عن اشتياقها لابنتها الوحيدة، وسط تفاعل واسع من جمهورها.
"هن" رصد أبرز المعلومات عن نور عمرو دياب، خلال الفقرات التالية.
1- هى الابنة الأولى للفنان عمرو دياب من زوجته الممثلة شيرين رضا.
2- لديها 3 أشقاء من الزوجة الثانية لوالدها زينة عاشور.
3- تجمعها علاقة صداقة بالفنانة دينا الشربيني، التي تربطها علاقة عاطفية مع "الهضبة".
4- تحدثت شيرين رضا عن ابنتها، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة": "نور كانت حياتي، ولما خلفت نور اعتزلت التمثيل فترة طويلة علشان أتفرغ لها، ولما دخلت المدرسة رجعت تاني".
5- درست العديد من التخصصات، منها "بيولوجي" داخل الجامعات المصرية، فضلا عن تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.
6- دشنت حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في 2016، ويتابعها 16 ألف متابع من مختلف دول العالم.
7- غنى لها والدها أغنية "نور العين"، التي تم إصدارها في 1996.
كانت هذه تفاصيل خبر صديقة دينا الشربيني.. من هي نور عمرو دياب الابنة الوحيدة لشيرين رضا؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.