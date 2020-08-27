صديقة دينا الشربيني.. من هي نور عمرو دياب الابنة الوحيدة لشيرين رضا؟ (صور)

علاقات و مجتمع

تصدر اسمها محرك البحث "جوجل" في مصر خلال الساعات الماضية، عقب مشاركة والدتها الممثلة شيرين رضا صورتين لها في مرحلة الطفولة مدون عليها: "أفتقدك يا نور"، والتي عبرت خلالها الفنانة عن اشتياقها لابنتها الوحيدة، وسط تفاعل واسع من جمهورها.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن نور عمرو دياب، خلال الفقرات التالية.

1- هى الابنة الأولى للفنان عمرو دياب من زوجته الممثلة شيرين رضا.

2- لديها 3 أشقاء من الزوجة الثانية لوالدها زينة عاشور.

3- تجمعها علاقة صداقة بالفنانة دينا الشربيني، التي تربطها علاقة عاطفية مع "الهضبة".

Advertisements

4- تحدثت شيرين رضا عن ابنتها، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة": "نور كانت حياتي، ولما خلفت نور اعتزلت التمثيل فترة طويلة علشان أتفرغ لها، ولما دخلت المدرسة رجعت تاني".

5- درست العديد من التخصصات، منها "بيولوجي" داخل الجامعات المصرية، فضلا عن تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.

6- دشنت حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في 2016، ويتابعها 16 ألف متابع من مختلف دول العالم.

7- غنى لها والدها أغنية "نور العين"، التي تم إصدارها في 1996.