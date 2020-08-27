وزير فرنسي يدافع عن العاريات على الشواطئ: "الحرية من القيم"

علاقات و مجتمع

ناشدت عائلة فرنسية كانت تستجم على شواطئ البحر، الشرطة الفرنسية بأن تطالب بعض السيدات بتغطية أجسادهن العارية تحت أشعة الشمس، وذلك لأنه من غير اللائق أن تكون النساء عرايا هكذا مع وجود أطفال.

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وبالفعل طلبت الشرطة في منتجع سانت ماري لا مير، من 3 سيدات تغطية أجسادهن أثناء الاستجمام تحت أشعة الشمس، وبالفعل ارتدت النساء ملابسهن، ولكن تلك الواقعة أثارت الغضب من قبل الكثيرين ضد الشرطة.

ولكن على النقيض من الشرطة، دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن النساء العاريات، معتبرا أنه حقهن في عدم ارتداء ملابس تماما، خاصة محبات حمامات الشمس، وذلك بحسب ما نشرت "بي بي سي".

وقال دارمانين مدافعا عن حمامات الشمس بدون ارتداء ملابس السباحة، عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "الحرية، من القيم العظيمة". وقال إنه مقتنع، بعدم جواز إجبار النساء على ارتداء الملابس.