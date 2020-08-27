ماسك الشوفان لنضارة بشرة السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 02:46 مساءً - الشوفان معروف بفوائده الكثيرة للصحة بشكل عام، والبشرة بخاصة، فهو مناسب لكل أنواع البشرة، ولا يسبب الحساسية أو الالتهاب للـ بشرة الجافة أو الحساسة، لأنه ناعم ومقشر لطيف.

كما يساعد الشوفان على إزالة الجلد الميت، وينظف البشرة بعمق، لهذا فهو مثالي لبشرة الفتاة السعودية، كما يساعدكِ على إزالة الهالات السوداء والبقع الداكنة.

إليكِ ماسكات من الشوفان لتقشير البشرة



ماسك الشوفان والعسل والكركم

ماسك الشوفان والعسل

- ملعقة كبيرة من الشوفان

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة صغيرة من الكركم

- ماء دافئ



اخلطي المكونات مع بعضها ووزعيها على بشرتكِ بشكل متساوٍ، لكن تجنّبي منطقة تحت العينين حتى لا يسبب الكركم أيّ نوع من الحساسية لعينيكِ.

اتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر واستخدمي الماسك مرة أسبوعيًّا.

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ماسك الشوفان والطماطم

ماسك الشوفان



- ملعقة كبيرة شوفان

- ملعقة كبيرة عصير طماطم

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط على بشرتكِ لمدة نصف ساعة أو حتى يجف.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر مع الفرك بلطف، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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