صور وفيديو.. طلة أنيقة وأغنية.. لطيفة تخطف الأنظار وتتصدر التريند

لايف ستايل

طلة ناعمة ورقيقة ظهرت بها الفنانة لطيفة مؤخرا خلال إعلانها عن طرح أغنيتها الجديدة "خليني"، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، باللوك الجديد.

فستان رقيق من اللون البيض، بقماش مخرم، مع تسريحة شعر "ليس"، ملمومة للخلف، ومكياج طبيعي من الألوان البيج، والبني الفاتح، وكتبت لطيفة في تعليقها على الصور، تشكر منى جمال، الميكب آرتست، وكذلك الصغير مصفف الشعر.

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ونشرت لطيفة فيديو من برومو أغنيتها الجديدة لتسأل الجمهور عن انطباعهم عليها، وكتبت كذلك كلمات من الأغنية، "ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب، مستنية اعرف رأيكم في أغنية "خليني" وفرجوني ڤيديوهاتكم وانتوا بتغنوها".

تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي لطيفة معها عبر الإعجابات والتعليقات التي أشادت باللوك وبالأغنية الجديدة.

يذكر أن أغنية "خليني"، من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام.