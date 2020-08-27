أول تعليق من تميم يونس بعد فيديو تعرضه للتحرش: أنا مسؤول عن كلامي

للرجال فقط

في أول تعليق له بعد نشره فيديو يكشف تفاصيل واقعة تحرش تعرض لها منذ عدة سنوات، أكد الفنان الشاب تميم يونس أنه يعمل حاليًا على تكثيف مجهوداته بطريقة معينة خلال الفترة الحالية في جمع الأدلة التي تثبت صحة حديثه.

وقال "يونس" في تصريح خاص لـ "الوطن"، اليوم الخميس، "أنا مسؤول عن الكلام اللي أنا قولته لكن مبحبش حد يرطرط في الموضوع لحد ما كل الأدلة تكون مكتوبة عشان منبقاش بنتكلم عن الفيس بوك والصحافة بس".

تميم يونس: حدثت وعمري 22 سنة.. والطبيب أمسك بعضوي الذكري

وتحت شعار "هتكلم وأخلص من القصة القديمة دي" روى الفنان تميم يونس تفاصيل واقعة تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان.

Advertisements

وقال يونس في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام"، إن الواقعة حدثت وعمره 22 عاما أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية في الوقت الذي أغلق الطبيب الذي كسر له الضرس، هاتفه المحمول.

وأوضح يونس أنه ذهب لطبيب معروف لدى أسرة خطيبته ووصفه بأنه "راجل كبير ومتجوز ومخلف" وذكر اسمه، مشيرًا إلى أنه كان يقابله باستمرار أثناء تناول الغداء يوم الجمعة مع أسرة خطيبته.

وأشار إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لإجراء الجراحة له، لافتًا إلى أنه طبيب خاص لبعض الفنانين والمشاهير.

وعن واقعة التحرش أكد تميم أنه ذهب للطبيب برفقة خطيبته والتي انتظرت في الخارج، لافتًا إلى أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري على حد تعبيره.

وأكد أنه قام بدفعه بعيدًا عنه، في حين اتهم الطبيب تميم يونس بإنه "بيخرف" بسبب البنج، كما اشتكى الطبيب لعائلة خطيبته أنه كان "بيخرف" تحت تأثير البنج، لافتًا إلى أنه شك في نفسه وبعدها سمع بعض الحكايات عن هذا الطبيب وتحرشه بالمرضى، مطالبًا بمحاكمة هذا الطبيب ومحاسبته وإيقافه.

وأوضح يونس أنه شاهد صورا وإعلانات لهذه الطبيب على المحور، لافتًا إلى أن رد فعله كان "ركنت وقعدت أعيط"، مضيفًا: "الله يكون في عون البنات اللي مبتعرفش تتكلم ومبتعرفش تتكلم مع أهلها أصلا".