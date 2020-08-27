صور.. رشا مهدي في جلسة تصوير كلاسيكية: عشق

لايف ستايل
أطلت الفنانة رشا مهدي في جلسة تصوير كلاسيكية بلوك استثنائي مختلف عما تظهر به دوما في جلسات التصوير والفعاليات الفنية.
وارتدت رشا فستانا له طابع كلاسيكي قديم، مع تسريحة شعر من السبعينيات، وكان الفستان من اللون البيج في بني، "أوفشولدرز"، وستوميك، منفوش من المنطقة السفلية.
وكتبت رشا مهدي في تعليقها على الصور، "الحياة حلوة بس نفهمها، خليك ايجابي وحافظ على ضحكتك"، و"الجمال هو ما تشعر به داخلك، فينعكس على عينيك، الفساتين الكلاسيكية بالنسبة لي عشق، مين بيحبها زيي؟".
صور رشا مهدي بعين المصور خال حمدي، والمكياج بأنامل، "وديان محي"، أما الشعر من تصفيف هيما جو.
وتفاعل جمهور رشا مهدي معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها "ما شاء الله ربنا يحميكي"، و"زي القمر بجد".
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