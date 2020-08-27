فوائد تناول العاشوراء

تتكون العاشوراء في الأساس من القمح واللبن، ما يجعلها خيارا مثاليا ووجبة غذائية متكاملة، ولكن يجب الحرص عند وضع السكر فيها، كي لا تكون وجبة غير صحية، أو تتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير، ويستعرض التقرير التالي فوائد العاشوراء بحسب مكوناتها.

فوائد القمح

يقول العلماء من جامعة غرايسفالد في دراسة نشرت مؤخرا إن مادة سبيرمدين الموجودة في القمح تكافح انتشار ألزهايمر، إذ تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يتضاعف عدد الذين يعانون من هذا المرض العصري مرتين إلى أربع مرات حتى عام 2050، ولم يتوصل العلم إلى علاج شاف له على الرغم من توظيفات في البحث بمليارات الدولارات.

في التجارب على الحيوانات، أثبت "سبيرمدين" قدرته على إطالة عمر الحشرات والديدان، وتقليل سرعة تقدم عمر الحشرات التي تصيب الفواكه، لكن فريق العمل نجح في التجارب على البشر أيضًا، وحسن "سبيرمدين" ذاكرتهم ونشاطهم الدماغي كثيرًا خلال ثلاثة أشهر فقط.

كما أن "سبيرمدين" من المواد التي تقلل السعرات الحرارية، وعلى هذا الأساس فإنه يفيد في تعزيز الذاكرة والنشاط الدماغي، وفي الحمية المحفزة للدماغ، وهي مجموعة من المواد التي تحاكي الحمية.

وقام فريق عمل الدراسة بتجربة تأثير ريسفراتول على البشر، وتأكدوا أيضًا من تأثيره المنشط في الدماغ، إضافة إلى مواد أخرى تحسن انتشار الدم إلى الخلايا الدماغية عمومًا.

كما أن للقمح فوائد أخرى هي:

تحسين عملية الإيض.

الحماية من السكري.

الحماية من سرطان القولون.

مصدر مهم للطاقة.

يساعد في مكافحة سرطان الثدي.

مليء بحمض الفوليك.

التخفيف من الالتهابات.

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تنقية الجسد من السموم.

فوائد الحليب

اللبن مفيد لصحة العظام.

يقلل ضغط الدم، ما يحسن من صحة القلب.

يعالج الاكتئاب.

يحتوي على البروتين الجيد المفيد للجهاز المناعي.

غني بالعاناصر الغذائية مثل فيتامين ب 12، فيتامين (د)، فيتامين (أ)، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفسفور، السيلينيوم، المغنيسيوم والزنك وغيرها.

موانع تناول عاشوراء

على الرغم من أن العاشوراء لها فوائد غذائية كثيرة إلا أن هناك بعض الأشخاص ممنوعون من تناولها.

حيث يحظر على مرضى السكر تناول العاشوراء إلا إذا تم تحضيرها بكميات قليلة من السكر واستهلاكه من قبل المريض بكميات معتدلة تتناسب مع جرعة الإنسولين والطعام الذي يتناوله.

كما يحظر على الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح والذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، والذين يعانون من الحساسية تجاه منتجات الألبان، بينما لا يستطيع الأشخاص المصابون بحساسية البقوليات تناوله بالمكسرات.