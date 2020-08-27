فيديو.. شيماء سيف تغني "لقيت الطبطبة" على طريقتها الخاصة

لايف ستايل
شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد، خلال غنائها أغنية بـ"البنط العريض" للفنان حسين الجسمي بطريقة كوميدية.
وظهرت "شيماء"، بملابس صيفية فاتحة اللون، خلال غنائها "البنط العريض" مع تغيير صوتها بالتقنيات الحديثة إلى صوت "طفلة صغيرة".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حققت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والمشاركات والتعليقات، أبرزها: "مبطلتش ضحك"، و"أحلى واحدة عملت فيديو على الأغنية"، و"دمك زي الشربات".
طرح الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" التي يهديها لجمهوره المصري.
الأغنية الجديدة التي طرحها منذ أيام عبر موقع "يوتيوب" هي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.
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