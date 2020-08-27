ما هي السنن المستحبة في يوم عاشوراء؟

فتاوى المرأة
مع اقتراب حلول يوم 10 محرّم، تجددت تساؤلات الأسر المسلمة عن عن السنن والعبادات المستحبة في يوم عاشوراء.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في الفتوى رقم 3370 عبر موقعها الإلكتروني، إن الصيام من أحب العبادات في ذلك اليوم، مستشهدة بحديث عن حفصة التي قالت: "أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة" رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.
وذكرت الدار حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَا مِن أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنهُ فِي هَذِهِ"، والمقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة.
وأشارت "الإفتاء" إلى جواز صوم يوم عاشوراء منفردا، دون أيام التي تسبقه، مؤكدة: "لا حرج في ذلك شرعا، لأنه لم يرد نهي عن صومه منفردا".
استشهدت "الإفتاء" أيضا حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين من الشهر والخميس".
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