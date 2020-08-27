مها أحمد تتغزل في زوجها مجدي كامل على طريقة "اللمبي": الشوق الشوق

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان مجدي كامل.

تغزلت مها في زوجها، على طريقة الفنان محمد سعد، في فيلم"اللمبي"، قائلةً: "الشوق الشوق الحب الحب الزوج الزوج".

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، وكان من أبرزها، "ربنا يخليكم لبعض وتعيشوا في سعادة وحب ويوسع رزقكم ويحمكيم يا رب العالمين، من طرف أخوك مجدي، الله يخليكم لبعض ويحميكم من العين والحسد يا رب".

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قصة حب مها أحمد ومجدي كامل

وكانت تحدثت مها أحمد عن قصة زواجها وحبها من الفنان مجدي كامل، خلال منشور شاركته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "طول عمري كنت بحلم أن ربنا يكرمني ويكون من نصيبي شاب ابن حلال وطيب وحنين وشهم وجدع وأهم شيء يكون بيحبني ويحطني جوه عينيه، الحمد لله رب العالمين أني من أول يوم دخلت المعهد، وبدأت تحقيق طموحي".

وتابعت مها خلال منشورها، "ربنا رزقني بالهدية اللي كنت بحلم بيها وهى انت من أفضل وأجدع شباب المعهد كل البنات تتمنى نظرة منه، لكن ربنا أراد إنك تختارني وتحبني وتراعي ربنا فيا".