يحتفل العالم الإسلامي في الـ30 من شهر أغسطس الجاري بيوم عاشوراء، وترتبط الاحتفالات في مصر دومًا بتناول الأطعمة والحلويات، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل عاشوراء.

المقادير

2 كوب من القمح.

2 كوب ونصف من الحليب.

2 كوب حليب جوز الهند (يضفي نكهة روعة للعاشوراء، ويمكن استخدام لبن عادي).

1/2 كوب من جوز الهند المبشور.

كوب زبيب.

كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

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طريقة عمل العاشوراء

ربع كوب من السكر كوب من المكسرات "جوز، لوز، بندق... إلخ".

يسلق القمح في ماء مغلي لمدة 30 دقيقة إلى أن ينضج، ثم يصفى من الماء.

يُضاف الحليب وحليب جوز الهند والسكر.

يُترك الخليط ليغلي على النار.

يُضاف جوز الهند، ثم الزبيب ويُترك على النار حتى يستوي القمح.

يُخلط النشا في قليل من الماء ثم يُضاف للخليط مع التحريك المتواصل إلى أن يتكاثف.

يُصب الخليط في كؤوس التقديم.

يُقلب السكر في قدر على النار مع المكسرات إلى أن تأخذ لون الكراميل.

ترفع المكسرات من على النار، وتُترك لتبرد تمامً.

تُطحن وتزين بها العاشوراء وتقدم.