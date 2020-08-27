هند صبري بدون مكياج في أحدث ظهور لها: يمكننا أن نتحمل أكثر مما نعتقد

لايف ستايل

شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها، صورة لها دون مكياج، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "هند" بأزياء صيفية دون أكمام، مرتدية سلسلة ذهبية، خلال التقاطها صورة "سيلفي"، معلقة عليها بجملة شهيرة لرسامة مكسيكية باللغة الإنجليزية: "في نهاية اليوم يمكننا أن نتحمل أكثر مما نعتقد.. فريدا كاهلو".

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وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع صورة هند صبري، التي حققت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "جميلة في كل أحوالك"، و"أنتي ديفا بين بنات جيلك"، و"أجمل واحدة دون مجهود".

يُشار إلى أنَّ الفنانة هند صبري، خضعت لجلسة تصوير جديدة منذ أيام، بعدسة المصور الفوتوغرافي "riccardoghilardi"، والتي شاركتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مدونة بعض العبارات التي تنصف المرأة، وظهرت مرتدية فستان "أوف شولدر"، باللون الأسود، من تصميم "AZZI & OSTA".