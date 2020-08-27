علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بخطبة ابنة شقيقتها منة عرفات، وشاركت متابعيها صورة من الحفل.
وظهرت "ريهام"، خلال الصورة مرتدية فستان أحمر قصير، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، واعتمدت على الإكسسوارات الهادئة التي تناسبت مع إطلالتها.
وأرفقت "ريهام" تعليقًا على الصورة قائلة: "لا أصدق أن طفلتي الصغيرة هي هذه العروس الجميلة، ابنة أختي الحلوة التي علمتني كيف أكون أمًا قبل أن أنجب، أحبك وفخورة بكِ جدًا، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".
ولقيت الصورة التي شاركتها ريهام عبدالغفور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، متبادلين التهاني، ومن أبرز التعليقات: "دى بنتك ولا أختك اللهم بارك، شبهك أوي مبروك ليهم، نسخة منك".
وكانت آخر ما شاركت به ريهام عبدالغفور في الأعمال الدرامية مسلسل "زي الشمس" الذي خاضت به السباق الرمضاني عام 2019، بدور "فريدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور تحتفل بخطوبة ابنة شقيقتها: علمتيني أكون أم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.