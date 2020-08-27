ريهام عبدالغفور تحتفل بخطوبة ابنة شقيقتها: علمتيني أكون أم

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بخطبة ابنة شقيقتها منة عرفات، وشاركت متابعيها صورة من الحفل.

وظهرت "ريهام"، خلال الصورة مرتدية فستان أحمر قصير، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، واعتمدت على الإكسسوارات الهادئة التي تناسبت مع إطلالتها.

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وأرفقت "ريهام" تعليقًا على الصورة قائلة: "لا أصدق أن طفلتي الصغيرة هي هذه العروس الجميلة، ابنة أختي الحلوة التي علمتني كيف أكون أمًا قبل أن أنجب، أحبك وفخورة بكِ جدًا، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".

ولقيت الصورة التي شاركتها ريهام عبدالغفور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، متبادلين التهاني، ومن أبرز التعليقات: "دى بنتك ولا أختك اللهم بارك، شبهك أوي مبروك ليهم، نسخة منك".

وكانت آخر ما شاركت به ريهام عبدالغفور في الأعمال الدرامية مسلسل "زي الشمس" الذي خاضت به السباق الرمضاني عام 2019، بدور "فريدة".